„Ależ ten Żurek mnie lubi. Właśnie skierował do Parlamentu Europejskiego kolejny wniosek o uchylenie mi immunitetu. Straszną zbrodnię wykrył. Niemal 20 lat temu, jako szef CBA, poleciłem zbadać majątek Kwaśniewskich i wyjaśnić sprawę willi w Kazimierzu” - napisał w mediach społecznościowych Mariusz Kamiński.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do PE wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu (PiS)
— poinformowała Prokuratura Krajowa.
Śledztwo w sprawie rzekomego przekroczenia w l. 2007–2009 uprawnień przez Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej, prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.
Chodzi o jego działania z l.2007-2009 jako szefa CBA związane z rzekomo „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewski kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę.
Mocna odpowiedź
Na sprawę zareagował w mediach społecznościowych Mariusz Kamiński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw wewnętrznych i administracji, były szef CBA.
Ależ ten Żurek mnie lubi. Właśnie skierował do Parlamentu Europejskiego kolejny wniosek o uchylenie mi immunitetu
— wskazał.
Straszną zbrodnię wykrył. Niemal 20 lat temu, jako szef CBA, poleciłem zbadać majątek Kwaśniewskich i wyjaśnić sprawę willi w Kazimierzu. Brzmi znajomo? Przypomnę, że w 2014 roku zdominowany przez PO i PSL Sejm nie wyraził zgody na uchylenie mi w tej sprawie immunitetu
— przypomniał.
To powinno zakończyć temat, ale nienawiść ich zaślepia i odbiera rozum
— dodał.
