Jacek Protasiewicz, obecnie publicysta, a w przeszłości prominentny polityk PO, na platformie X ostro starł się z posłanką klubu Centrum (wcześniej z Polski 2050) Izabelą Bodnar oraz wiceministrem cyfryzacji z Polski 2050 Michałem Gramatyką. Poszło o aferę pedofilską w Kłodzku, w ramach której na 6,5 roku więzienia skazana została była działaczka PO Kamila L. „Nie dziwię się, że akurat dzisiaj rząd Donalda Tuska zajmuje się sztuczną inteligencją… jak ma się takie bezmózgowia w swoim składzie, to wsparcie AI staje się pilną potrzebą” - tak Protasiewicz zareagował na wymierzony w niego wpis Gramatyki.
A wiecie, że w 2023, w kampanii wyborczej KO Donald Tusk na spotkanie na Nowym Targu we Wrocławiu przyjechał - podobno - prosto z Kotliny Kłodzkiej. Mówiło się, że wieczór i poranek spędził w domu Moniki Wielichowskiej… Myślicie, że już wtedy wybierali te pieski…?
— zapytał na platformie X Jacek Protasiewicz, nawiązując do afery pedofilsko-zoofilskiej w Kłodzku.
Jacku, z całym szacunkiem, ale jednak sugerowanie, że premier Donald Tusk i Pani Marszałek Monika Wielichowska, mieliby mieć blade pojęcie co się dzieje w domu ich szeregowej radnej z Kłodzka, no jest sporym nadużyciem… nie brnijmy w takie absurdy please. Nagonka, że wszyscy wiedzieli, że oni w Kłodzku robią takie rzeczy jest bezsensowna… hello
— broniła polityków PO Izabela Bodnar.
Izo! Możesz nawilżać jeszcze mocniej, ale wiem, że Twój”imiennik”, gdy był jeszcze na urzędzie mówił,że nie ma dla Ciebie miejsca w KO. Może przesadzał, ale Twój mąż ma zarzuty karne, prawda? Masz więc do wyboru: albo rozwód i szansa na miejsce do Sejmu z KO, albo tango down
— ripostował Protasiewicz.
Jacku take it easy, miejsce na listach nie dla wszystkich jest wyznacznikiem celu ich życia. Do tej pory jest mi przykro, że Cię z tej trójki przeskoczyłam, ale Cię szanuje i przykro mi czytać, jak sugerujesz, że wszyscy wiedzą co się dzieje w alkowie ich kolegów politycznych. Ja np. nie wiem co się dzieje w Twojej alkowie, a Ty pewnie nie wiesz co się dzieje w alkowie Włodka Czarzastego. Bo i skąd? Dlatego namawiam Ciebie i wszystkich, którzy chcą na kłodzkiej aferze kręcić imbę, żeby się ostudzić. Temat jest potworny, ale sugerowanie, że Monika miała tu jakąś wiedzę jest absurdalne. I tyle Jacku. Pozdrawiam Cię serdecznie
— wypaliła Bodnar, na co Protasiewicz zareagował bardzo mocnym wpisem.
Czy ktoś widział większą idiotkę w tej kadencji Sejmu niż Izabela Bodnar? Nawet Monika Wielichowska wydaje się mądrzejsza (choć trudno w to uwierzyć;). Nie wiem, co takiego jest na Dolnym Śląsku, że wyborcy wybierają tu kretynki, ale to już nie mój cyrk i nie moje małpy
— ocenił postawę Bodnar Protasiewicz.
Reakcja Gramatyki
Wówczas w obronie swojej byłej klubowej koleżanki stanął Michał Gramatyka, uderzając przy tym w Protasiewicza.
Pozytywne jest, że akurat w TAKICH sprawach nie jest potrzebne DSA, bo Pan Gbur Mizogin nadaje pod własnym nazwiskiem. Szanse procesowo są dość wysokie Izabelo Bodnar i Moniko Wielichowska, choć „zdolność honorową” pewnie żadna…
— ocenił Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050.
Riposta Protasiewicza
Nie dziwię się, że akurat dzisiaj rząd Donalda Tuska zajmuje się sztuczną inteligencją…jak ma się takie bezmózgowia w swoim składzie, to wsparcie AI staje się pilną potrzebą
— ripostował Protasiewicz.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756904-ostre-starcie-protasiewicz-kontra-bodnar-glos-zabral-gramatyka
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.