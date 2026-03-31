Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do PE wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu (PiS) – poinformowała neo-PK. Chodzi o jego działania z l.2007-2009 jaki szefa CBA związane z „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewski kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę.
Śledztwo w sprawie przekroczenia w l. 2007–2009 uprawnień przez Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej, prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.
Pierwszy z zarzutów, które chce Kamińskiemu postawić prokuratura, obejmuje okres od czerwca 2007 r. do 13 października 2009 r. i dotyczy „inicjowania i zatwierdzania” bezpodstawnych kontroli operacyjnych.
Konkretnie chodzi o polecanie funkcjonariuszom CBA prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych o kryptonimie „Krystyna”, wydawanie w trybie niecierpiącym zwłoki zarządzeń o kontroli operacyjnej oraz kierowanie do ówczesnego PG wniosków wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej, a celem tych działań - podała neo-PK - było zrealizowanie „z góry powziętego zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim”.
Drugi zarzut
Drugi zarzut przekroczenie uprawnień dotyczy - podała PK - zainicjowania i zarządzenia w lipcu 2009 czynności operacyjnych, polegających na niejawnym nabyciu nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, mimo braku przesłanek do przeprowadzenia tych czynności.
Celem operacji - wskazał rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak - miało być potwierdzenie założonej przez CBA tezy, że „rzeczywistymi właścicielami tego domu są państwo Kwaśniewscy”. W tym celu Kamiński zatwierdził i wdrożył operację, w ramach której funkcjonariusz CBA działający pod przykryciem kupił ten dom od Marka M. Jednak - zaznaczyła prokuratura - „cel operacji, polegający na uzyskaniu dowodów”, że rzeczywistymi właścicielami domu są Kwaśniewscy, nie został osiągnięty.
We wniosku o uchylenie immunitetu Kamińskiego wskazano, że podejmowane przez niego działania „od początku były ukierunkowane na wykazanie, że nieruchomość należy do małżeństwa Kwaśniewskich” i wbrew przepisowi ustawy nie zmierzały „do wykrycia sprawców popełnionego przestępstwa, lecz prowadziły de facto do wykreowania nowego zdarzenia przestępnego.”.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756901-zurek-wyslal-do-pe-wniosek-o-uchylenie-immunitetu-kaminskiego
