Teatr zemsty trwa! Żurek wysłał do PE wniosek o uchylenie immunitetu Kamińskiego. Chodzi o działania CBA związane z "willą Kwaśniewskich"

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał do PE wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu (PiS) – poinformowała neo-PK. Chodzi o jego działania z l.2007-2009 jaki szefa CBA związane z „założoną tezą”, że Jolanta i Aleksander Kwaśniewski kupili dom w Kazimierzu na podstawioną osobę.

Śledztwo w sprawie przekroczenia w l. 2007–2009 uprawnień przez Kamińskiego jako szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego poprzez wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych bez podstawy faktycznej i prawnej, prowadzi Prokuratura Regionalna w Lublinie.

Pierwszy z zarzutów, które chce Kamińskiemu postawić prokuratura, obejmuje okres od czerwca 2007 r. do 13 października 2009 r. i dotyczy „inicjowania i zatwierdzania” bezpodstawnych kontroli operacyjnych.

Konkretnie chodzi o polecanie funkcjonariuszom CBA prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych o kryptonimie „Krystyna”, wydawanie w trybie niecierpiącym zwłoki zarządzeń o kontroli operacyjnej oraz kierowanie do ówczesnego PG wniosków wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej, a celem tych działań - podała neo-PK - było zrealizowanie „z góry powziętego zamiaru skierowania postępowania karnego przeciwko Jolancie i Aleksandrowi Kwaśniewskim”.

Drugi zarzut

Drugi zarzut przekroczenie uprawnień dotyczy - podała PK - zainicjowania i zarządzenia w lipcu 2009 czynności operacyjnych, polegających na niejawnym nabyciu nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, mimo braku przesłanek do przeprowadzenia tych czynności.

Celem operacji - wskazał rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak - miało być potwierdzenie założonej przez CBA tezy, że „rzeczywistymi właścicielami tego domu są państwo Kwaśniewscy”. W tym celu Kamiński zatwierdził i wdrożył operację, w ramach której funkcjonariusz CBA działający pod przykryciem kupił ten dom od Marka M. Jednak - zaznaczyła prokuratura - „cel operacji, polegający na uzyskaniu dowodów”, że rzeczywistymi właścicielami domu są Kwaśniewscy, nie został osiągnięty.

We wniosku o uchylenie immunitetu Kamińskiego wskazano, że podejmowane przez niego działania „od początku były ukierunkowane na wykazanie, że nieruchomość należy do małżeństwa Kwaśniewskich” i wbrew przepisowi ustawy nie zmierzały „do wykrycia sprawców popełnionego przestępstwa, lecz prowadziły de facto do wykreowania nowego zdarzenia przestępnego.”.

{linksObrona przez atak! Kwaśniewscy: Raport CBA jest manipulacją, przedstawia argumenty strony, która 13 lat temu chciała nas zdezawuować

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

