Premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu zachwalał mechanizmy wprowadzone przez rządzących, dzięki którym spadły ceny paliw. Nie dodał jednak, że kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek projekty w tej sprawie proponował już 9 marca, ale wówczas rządzący nie podjęli tematu.
Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym dniu działania pakietu CPN, czyli Cena Paliw Niżej. Dziękuję za wysiłek, który włożyliście wszyscy odpowiedzialni za kwestie energii w budowę tego mechanizmu – zadziałał. Dzisiaj kierowcy, jeśli średnio bak to jest 50 litrów, to zaoszczędzą około 60 złotych na jednym tankowaniu w porównaniu do cen sprzed wprowadzenia pakietu CPN
— mówił Donald Tusk.
Mnie nikt do zasad rynkowych nie musi przekonywać, jak Państwo się domyślacie, ale chcę z całą mocą podkreślić, że działamy, nie tylko Polska, ale jest to problem globalny, w warunkach toczących się wojen w tym wojny na Bliskim Wschodzie, która ma decydujący wpływ na ceny paliwa na świecie. Skoro działamy w warunkach wojennych, to musimy też przyjąć pewne zasady, które są nadzwyczajne. Tak, to jest regulacja nadzwyczajna, która ma na celu ochronę ludności, obywateli przed nieuzasadnionymi wzrostami en, ponieważ wszędzie na świecie, także w Polsce, wiele razy obserwowaliśmy próbę wykorzystania tej sytuacji ze stratą dla obywateli, do tej wojny musieli dopłacać kierowcy, tak było w przeszłości
— zaznaczył.
Zrobiliśmy te przepisy tak powiedziałbym najintensywniejsze, jeżeli chodzi o ich treść w Europie
— ocenił Tusk.
Zagrożenie tzw. turystyką paliwową
Premier wskazał na zagrożenie ze strony tzw. turystyki paliwowej.
Zwróciłem się do ministrów odpowiedzialnych za tę dziedzinę, aby monitorowali tzw. turystykę paliwową
— mówił.
Na razie nie mamy do czynienia z masową turystykę paliwową, przed wszystkim z kierunku zachodniego, ale nie ulega wątpliwości, że pojawią się chętni, szczególnie zza zachodniej granicy, aby tańsze paliwo w Polsce kupować. To jest w jakimś sensie najlepsza z możliwych recenzji naszego działania - rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to możliwe, co oznacza, że jest wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. To oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe odpowiedzialne tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu
— podkreślił.
