„Monika Wielichowska za swoje kłamstwa powinna podać się do dymisji. Nieprawdą jest, że wyrzucono z partii tę panią [Kamilę L.], która została skazana w pierwszej instancji, ona sama ustąpiła” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Piotr Gliński, poseł PiS, były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Po długich tygodniach i wielkiej presji wywieranej na rząd, m.in. przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, ceny paliw na stacjach w końcu spadły!
Mamy kwestie wojny w Iranie. Ona wpływa na ceny. Ale pamiętajmy, że gdy ceny, baryłki na rynkach były znacznie wyższe, myśmy potrafili utrzymywać niższą cenę. Był bardzo dobry menadżer – Daniel Obajtek, który zbudował Orlen i potrafił także odpowiednio tymi cenami zarządzać
— zaznaczył prof. Piotr Gliński.
U nas była zasada prosta - w sytuacji, kiedy jest kryzys, kiedy jest problem, działał na bieżąco sztab antykryzysowy i natychmiast myślimy o tarczach dla ludności. Każdy polityk jest wybierany przez ludzi i nawet gdyby tych ludzi nie lubił, nie chciał, a my chcemy, my kochamy polskie społeczeństwo i Polskę i po prostu, będąc u władzy, ciężko pracowaliśmy, żeby nam wszystkim było lepiej, żeby to dobro publiczne było realizowane
— mówił.
„To my podnieśliśmy kary za pedofilię”
Były wicepremier nawiązał również do skrajnie obrzydliwej sprawy z Kłodzka, która wstrząsnęła w ostatnim czasie opinią publiczną - choć jak na razie chyba nie strukturami Koalicji Obywatelskiej.
Monika Wielichowska za swoje kłamstwa powinna podać się do dymisji. Nieprawdą jest, że wyrzucono z partii tę panią [Kamilę L.], która została skazana w pierwszej instancji, ona sama ustąpiła. Prawie rok minął od postawienia zarzutów do ustąpienia tej pani. Ponad rok minął od czasu, kiedy było wiadomo, że mąż tej pani jest zbrodniarzem w gruncie rzeczy, bo to jest zbrodnia pedofilii. Coś strasznego. Ale w tej kwestii trzy rzeczy są istotne. Po pierwsze to, że Tusk zawsze używał pedofilii do polityki. Co najmniej trzykrotnie używał tego tematu do polityki
— wskazał.
On się budował swój wizerunek na tym, że jest taki bezkompromisowy. Po czym warto pamiętać, że on nic nie zrobił w tej kwestii. To my w 2019 roku podnieśliśmy kary za pedofilię. Dopiero nasz rząd to zrobił
— przypomniał prof. Piotr Gliński.
Im się wydaje, że to po nich znowu spłynie jak wiele innych afer tej partii. Mam nadzieję, że nie i musimy o tym mówić. Wolelibyśmy mówić o czymś innym. Ja nawet bym wolał mówić merytorycznie o tym, czego oni nie robią, jeżeli chodzi o ich program, którego nie mają i którego nie realizują. Nie realizują nic dobrego dla Polski. To może nawet równie tragiczną rzeczą jest na przykład to, że tracimy szanse rozwojowe, że jesteśmy opóźnieni, jeżeli chodzi o CPK o parę lat i nie wiadomo, czy oni w ogóle to zrobią. I tak można by wymieniać
— dodał były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Telewizja wPolsce24/tt
