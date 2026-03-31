Niższe ceny paliwa na stacjach. Prezes Kaczyński: To efekt Czarnka. Presja ma sens, Tusk przez tygodnie łupił Polaków

autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Od dziś ceny paliw na stacjach w końcu są wyraźnie niższe. Minister energii określił maksymalne ceny paliw, obniżono też VAT i akcyzę na paliwo. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek proponował podobne rozwiązania już 9 marca, ale wówczas rządzący nie podjęli tych pomysłów. „Presja ma sens! Musieliśmy czekać na ten dzień od 9 marca!” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Przez tygodnie Tusk łupił Polaków, twierdząc, że nic nie da się zrobić, potem prawie dobę nie publikowano ustawy i po cichu podnoszono ceny w hurcie, a na koniec rozporządzeniami przedłużono wyższe ceny aż do dzisiaj

— zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Wreszcie razem osiągnęliśmy to, o co walczyliśmy od tygodni. #EfektCzarnka = niskie ceny, widoczne na stacjach paliw gołym okiem. Korzystajcie, bo, znając Tuska, nie wiadomo, jak długo te ceny będą utrzymane!

— dodał.

Przepisy pozwalające na obniżenie cen paliw

29 marca weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.

Od wczoraj obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.

28 marca opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Rozporządzenie wchodzi w życie dziś.

tkwl/X/PAP

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

