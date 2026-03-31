Od dziś ceny paliw na stacjach w końcu są wyraźnie niższe. Minister energii określił maksymalne ceny paliw, obniżono też VAT i akcyzę na paliwo. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek proponował podobne rozwiązania już 9 marca, ale wówczas rządzący nie podjęli tych pomysłów. „Presja ma sens! Musieliśmy czekać na ten dzień od 9 marca!” - napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Przez tygodnie Tusk łupił Polaków, twierdząc, że nic nie da się zrobić, potem prawie dobę nie publikowano ustawy i po cichu podnoszono ceny w hurcie, a na koniec rozporządzeniami przedłużono wyższe ceny aż do dzisiaj
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Wreszcie razem osiągnęliśmy to, o co walczyliśmy od tygodni. #EfektCzarnka = niskie ceny, widoczne na stacjach paliw gołym okiem. Korzystajcie, bo, znając Tuska, nie wiadomo, jak długo te ceny będą utrzymane!
— dodał.
Przepisy pozwalające na obniżenie cen paliw
29 marca weszła w życie nowelizacja zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej. Wprowadziła ona mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka ma obowiązywać na stacjach. Nowela przewiduje, że w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT (od 31 marca) podmioty dokonujące sprzedaży paliwa będą zobowiązane do stosowania ceny sprzedaży nie wyższej niż cena maksymalna.
Od wczoraj obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżki akcyzy na paliwa. Zgodnie z nim do 15 kwietnia obniżona akcyza w przypadku benzyn wynosi 1239 zł za 1000 litrów; w przypadku olejów napędowych - 880 zł za 1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa - 880 zł za 1000 litrów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Nowela umożliwiła czasowe, do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa za pomocą rozporządzenia.
28 marca opublikowano ponadto rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług. Stanowi ono, że obniżony do 8 proc. VAT ma obowiązywać od 31 marca do 30 kwietnia br. Rozporządzenie wchodzi w życie dziś.
Czytaj także
tkwl/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756878-nizsze-ceny-na-stacjach-prezes-pis-tusk-lupil-polakow
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.