„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, stanowczo podkreślam: tezy o rzekomym udostępnieniu polskiej przestrzeni powietrznej do działań ofensywnych przeciwko Federacji Rosyjskiej są całkowicie fałszywe i nie mają żadnego oparcia w faktach” - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. „Ważny i oczywisty komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ! W świetle opisywanych przeze mnie działań rosyjskich dementi zyskuje na znaczeniu” - zareagował na wspomniany komunikat Stanisław Żaryn, prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.
Czasowe ograniczenia w ruchu lotniczym nie zostały wprowadzone w marcu 2026 roku, lecz już we wrześniu 2025 roku – po masowych naruszeniach przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne. Decyzje te mają charakter wyłącznie prewencyjny i służą ochronie życia i zdrowia obywateli oraz bezpieczeństwu infrastruktury państwa
— podkreśliło w oświadczeniu DORSZ, będącym najpewniej odpowiedzią m.in. na twierdzenia posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika na X o tym, że rzekomo „polskie władze świadomie wydzieliły i udostępniły polską przestrzeń powietrzną na realizację przez Ukrainę ataku dronami na infrastrukturę naftową w obwodzie leningradzkim oraz na rosyjskie porty Ust-Ługa i Primorsk”.
Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych ograniczeń dostępne są na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: https://pansa.pl/pazp-wprowadza-strefe-ep-r130-na-wschodzie-polski/. Dowództwo Operacyjne RSZ działa w sposób odpowiedzialny, w ścisłej współpracy z instytucjami państwowymi i sojuszniczymi. Insynuacje sugerujące inne cele tych działań są nieuprawnione i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje moim najwyższym priorytetem
— dodano w komunikacie DORSZ, podpisanym przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Macieja Klisza.
„To niezwykle ważne oświadczenie DORSZ”
Co istotne, Skalik sam zapowiedział, że usunie swój wpis po komunikacie DORSZ.
To niezwykle ważne oświadczenie DORSZ, które wyjaśnia wątpliwości w kluczowej kwestii dotyczącej bezpieczeństwa państwa polskiego. Ufając, że opiera się ono na prawdzie usunę mój wpis dotyczący udostępnienia polskiej przestrzeni na ofensywne działania armii ukraińskiej
— podkreślił polityk Konfederacji Korony Polskiej.
Żaryn: „To rosyjska operacja dezinformacyjna”
Ważny i oczywisty komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ! W świetle opisywanych przeze mnie działań rosyjskich dementi zyskuje na znaczeniu. Tezy dot. udziału Polski w ostatnich uderzeniach Ukrainy w cele na północy Rosji - to rosyjska operacja dezinformacyjna. Proszę uważać na takie treści!
— podkreślił Stanisław Żaryn, reagując na komunikat DORSZ.
