Efekt dziury Domańskiego! Marcin Przydacz tłumaczy powody i skutki spóźnionych obniżek cen paliw wprowadzonych przez rząd

Marcin Przydacz / autor: PAP/Adam Warżawa
Rząd miał instrumenty, mógł dużo wcześniej obniżyć akcyzę i VAT. Dlaczego tego nie zrobił? Bo ma dziurę Domańskiego — ocenił Marcin Przydacz w Kanale Zero. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej zaznaczył też, że gabinet Tuska „nie chciał realizować pomysłów, które opozycja i prezydent już kilka tygodni temu suflowali”.

Dziura w budżecie niekompetentnego ministra”

Prezydencki minister określił rządową decyzję jako „dobrą, ale spóźnioną”.

Od trzech tygodni trwa operacja w Iranie i naprawdę nie trzeba być wielkim znawcą geopolityki, geoekonomii i światowych rynków paliwowych, żeby rozumieć, że niestabilność w Zatoce Perskiej będzie powodowała wzrost cen. Rząd się tutaj bardzo mocno opierał, nie chciał realizować pomysłów, które opozycja i prezydent już kilka tygodni temu suflowali

— mówił Przydacz.

Polityk podał również przyczynę niechęci do rozwiązań proponowanych przez prezydenta i opozycję.

Rząd miał tu instrumenty, mógł dużo wcześniej obniżyć akcyzę i VAT. Dlaczego tego nie zrobił? Bo ma dziurę [Andrzeja] Domańskiego, gigantyczny kryzys finansów publicznych i każdy dzień wyższych podatków…

— podkreślił.

Inaczej się liczy 23 proc. VAT od 6 zł, inaczej od 9. Trochę więcej tych złotówek do budżetu, żeby zakleić tę dziurę niekompetentnego ministra finansów i łupić tym samym Plaków i dlatego uważam, że ot było spóźnione i celowo wydłużone działanie

— dodał Marcin Przydacz.

Pułapka na prezydenta

Według prezydenckiego ministra opóźnienie obniżki cen paliw było odczuwalne.

Rozmawiałem z rolnikami i oni mówili mi, że już dawno zrobili zakupy na wiosenne prace i zapłacili bardzo, bardzo dużo. Mam wrażenie, że rząd celowo wyczekał do momentu, w którym to napięcie urosło bardzo mocno

— zaznaczył Przydacz, który dodał również, że przy okazji obniżenia cen paliw rząd chciał zastawić pułapkę na Karola Nawrockiego.

Prezydent w zeszłym tygodniu odbywał zapowiedzianą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej rząd liczył na to, że głowa państwa nie będzie w stanie wówczas podpisać ustawy i tym samym opóźni jej wejście w życie.

Tak, jakby ci ludzie zatrzymali się w 2014 r. i nie wiedzieli, że jest coś takiego jak internet, jak podpis elektroniczny

— dziwił się Marcin Przydacz.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

