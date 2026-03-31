„Literalne brzmienie tego przepisu ustawy jest jasne - wobec prezydenta czy w obecności prezydenta, a nie poprzez jakieś listy czy innego rodzaju kombinacje prawne. To próba brutalnego i bezczelnego obejścia prawa. [Prezydent] nie może uznać, bo zgodnie z polską Konstytucją, organy państwa działają w graniach i na podstawie prawa. To prawo mówi jasno - wobec prezydenta RP” - podkreślił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, mówiąc o potencjalnym ślubowaniu sędziów TK przed marszałkiem Sejmu.
Jak zaznaczył Zbigniew Bogucki, prezydent Nawrocki „wrócił z USA, na pewno pochyli się głęboko, zresztą takie były też zapowiedzi, nad kwestiami konstytucyjnymi”.
Dlaczego nie ma i tutaj pokażę, na przykład w przypadku Krystiana Markiewicza, to uchwała Sejmu, nie ma ani słowa o tym, kiedy rozpoczyna się kadencja, na którego miejsce z sędziów wchodzi, a wyrok TK w odniesieniu do artykułu 194 Konstytucji mówi - kadencje sędziów muszą być zindywidualizowane
— wskazał szef Kancelarii Prezydenta RP.
Dzisiaj na pewno prezydent będzie się nad taką kwestią zastanawiał. Na pewno dla pana prezydenta to bardzo ważna sprawa, bo jest strażnikiem Konstytucji. Jako jedyny w Polsce organ jest strażnikiem Konstytucji
— zastrzegł.
„To próba obejścia prawa”
Wskazał jednak, że nie wie, czy decyzja w tej sprawie zostanie dziś ogłoszona.
Prezydent musi zważyć właściwie te wartości konstytucyjne. Z jednej strony bardzo poważne uchybienia, świadome i celowe tej większości, po to, żeby TK nie wybierać po to, żeby nie mieć kontroli trybunału nad tą władzą
— mówił dalej.
Zbigniew Bogucki nawiązał również do potencjalnego ślubowania sędziów TK przed marszałkiem Sejmu.
