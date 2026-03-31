Co tam się dzieję?! Prok. Wilkoszewski niewpuszczony do pracy! "Na bramce okazało się, że ta przepustka nie działa. Nie wiem z jakiego powodu"

Prok. Paweł Wilkoszewski / autor: wPolsce24

Prok. Paweł Wilkoszewski, któremu skończył się sześciomiesięczny okres zawieszenia, nie został dziś wpuszczony do pracy! „Nie wiem z jakiego powodu” - podkreślił w rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24.

Prokurator Paweł Wilkoszewski został zawieszony decyzją Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z 30.09.2025 na okres 6 miesięcy w związku ze skierowaniem do Sądu Najwyższego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za zapoznanie się i skopiowanie materiałów z kontroli operacyjnej wobec Romana Giertycha rzekomo bez upoważnienia Prokuratora Krajowego. Prawda jest taka, że Wilkoszewski to upoważnienie miał. Ani zawieszony prokurator ani jego obrońcy, co podkreślił prof. Wilkoszewski w rozmowie z wPolsce24, nie zostali powiadomieni o ew. wniosku o przedłużenie zawieszenia ani o terminie posiedzenia w tym przedmiocie.

Decyzją z 30 września Waldemara Żurka zostałem zawieszony na okres 6 miesięcy, ten okres minął wczoraj, dlatego dzisiaj przyjechałem do pracy myśląc, że moja przepustka, która została zablokowana w trakcie okresu mojego zawieszenia będzie już działała. Niestety, na szlabanie, na bramce okazało się, że ta przepustka nie działa. Nie wiem z jakiego powodu. Czy z tego powodu, że jakiś bałagan sprawił, iż nie została powiadomiona służba ochrony, Służba Więzienna, że już mi się skończył okres zawieszenia i nie odblokowano tej przepustki, czy też z takiego powodu, że ten okres zawieszenia mi przedłużono?

— mówił prokurator.

Wilkoszewski podkreślił, że ani on, ani jego obrońcy, nie otrzymali powiadomienia o tym, że zawieszenie zostało przedłużone.

Jako prokurator zawieszony, jeżeli taka byłaby wola uprawnionego organu, to skierowałby wniosek o przedłużenie tego zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych i powinienem zostać o tym powiadomiony, podobnie jak i moi obrońcy. Nic o tym nie wiem, dlatego dzisiaj właśnie wybrałem się do pracy

— powiedział.

Dowiedziałem się, że muszę to wyjaśniać w biurze przepustek

— dodał.

kk/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

