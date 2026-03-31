Prok. Paweł Wilkoszewski, któremu skończył się sześciomiesięczny okres zawieszenia, nie został dziś wpuszczony do pracy! „Nie wiem z jakiego powodu” - podkreślił w rozmowie z reporterem telewizji wPolsce24.
Prokurator Paweł Wilkoszewski został zawieszony decyzją Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z 30.09.2025 na okres 6 miesięcy w związku ze skierowaniem do Sądu Najwyższego wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za zapoznanie się i skopiowanie materiałów z kontroli operacyjnej wobec Romana Giertycha rzekomo bez upoważnienia Prokuratora Krajowego. Prawda jest taka, że Wilkoszewski to upoważnienie miał. Ani zawieszony prokurator ani jego obrońcy, co podkreślił prof. Wilkoszewski w rozmowie z wPolsce24, nie zostali powiadomieni o ew. wniosku o przedłużenie zawieszenia ani o terminie posiedzenia w tym przedmiocie.
Decyzją z 30 września Waldemara Żurka zostałem zawieszony na okres 6 miesięcy, ten okres minął wczoraj, dlatego dzisiaj przyjechałem do pracy myśląc, że moja przepustka, która została zablokowana w trakcie okresu mojego zawieszenia będzie już działała. Niestety, na szlabanie, na bramce okazało się, że ta przepustka nie działa. Nie wiem z jakiego powodu. Czy z tego powodu, że jakiś bałagan sprawił, iż nie została powiadomiona służba ochrony, Służba Więzienna, że już mi się skończył okres zawieszenia i nie odblokowano tej przepustki, czy też z takiego powodu, że ten okres zawieszenia mi przedłużono?
— mówił prokurator.
Wilkoszewski podkreślił, że ani on, ani jego obrońcy, nie otrzymali powiadomienia o tym, że zawieszenie zostało przedłużone.
Jako prokurator zawieszony, jeżeli taka byłaby wola uprawnionego organu, to skierowałby wniosek o przedłużenie tego zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych i powinienem zostać o tym powiadomiony, podobnie jak i moi obrońcy. Nic o tym nie wiem, dlatego dzisiaj właśnie wybrałem się do pracy
— powiedział.
Dowiedziałem się, że muszę to wyjaśniać w biurze przepustek
— dodał.
kk/wPolsce24
