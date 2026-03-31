„On nigdy nie przestanie być największą szują medialną. Poznałem go w pewnym sejmowym gabinecie. Drogi nie jest” - tan o dziennikarzu Andrzeju Stankiewiczu wyraził się we wpisie opublikowanym na platformie X Jacek Protasiewicz, były działacz Platformy Obywatelskiej.
Protasiewicz swój wpis nt. Stankiewicza zamieścił w rekacji na zachowanie dziennikarza, który nie chciał rozmawiać p aferze pedofilskiej w Kłodzku, bo jak tłumaczył, było zbyt wcześnie.
On nigdy nie przestanie być największą szują medialną. Poznałem go w pewnym sejmowym gabinecie. Drogi nie jest. Da się „kupić” garścią bzdur opakowanych jako „polityczne, tajemnicze kuluary” i darmowy parking w sejmie… W sumie - faktycznie - tani jest. I jako człowiek i jako dziennikarz
— napisał Protasiewicz.
Ja znam szczegóły nagrywania „Stanu po Burzy”. Mam nawet nagrania, które sobie zrobiłem dla zabawy… A sposób zachowania tego typa wobec koleżanki z pracy był zwyczajnie obrzydliwy. Taki zwykły tchórz i konformista. Zawsze takimi gardziłem. Tak już mam
— dodał w kolejnym wpisie.
