Afera pedofilska w Kłodzku, w ramach której skazana na 6,5 roku więzienia została była działaczka PO w Kłodzku, bardzo poruszyła polską opinię publiczną. Mimo tego, że wiele mainstreamowych mediów nie eksponuje tej sprawy, większość polityków KO też nie chce o niej mówić, to i tak budzi ona ogromne zainteresowanie Polaków, co widać w social mediach. Wymowne dane w tej sprawie przedstawiła Fundacja Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura Data House.
W siedem dni temat pedofilii w Kłodzku ujawniony przez Marcina Torza wygenerował w polskich social mediach 138 milionów zasięgu, co oznacza, że przeciętny użytkownik social mediów w Polsce widział ten temat w swoim feedzie od czterech do sześciu razy. To liczby kampanii prezydenckiej, nie sprawy kryminalnej
— podał na platformie X kolektyw Res Futura Data House.
Ogromny kryzys wizerunkowy koalicji rządzącej
Skazana Kamila L., pojawia się z imienia w zaledwie 17% korpusu komentarzy, podczas gdy KO w ponad 80% wzmianek. To największy kryzys wizerunkowy koalicji rządzącej od wyborów 15 października 2023 roku, i zarazem moment w którym widać wyraźnie że centrum polskiej debaty publicznej przeniosło się z mediów do social mediów
— dodano.
Jak widać, politykom KO i sprzyjającym im mediom nie udaje się zamilczeć sprawy bulwersującej afery pedofilskiej w Kłodzku i tego, że skazana w niej Kamila L. pełniła istotne funkcje w Platformie Obywatelskiej nawet po otrzymaniu zarzutów.
tkwl/X
