Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 32,4 proc. głosów. Z jej obecnych koalicjantów do Sejmu weszłaby tylko Lewica, co nie pozwalałoby na uzyskanie większości sejmowej - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.
Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby liczyć na 24,5 proc. głosów. Podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 13,4 proc.
Dalej znalazła się Lewica, na którą głos chciałby oddać 7,9 proc. badanych, a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 7,5 proc. Polaków.
Pozostałe partie pod progiem
Pozostałe partie - w tym koalicjanci KO - nie znalazłyby się w Sejmie. PSL w sondażu uzyskało 4,5 proc. poparcia, Partia Razem 2,9 proc., a Polska 2050 1,8 proc.
5,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Z czego wynikają wzrosty KO i PiS-u?
W tekście „Rzeczpospolitej” zwrócono uwagę na to, że poparcie dla KO względem ostatniego badania wzrosło o 2,3 pkt proc. i powiązano to z wprowadzanym pakietem obniżenia cen paliw CPN. Jeszcze większy wzrost poparcia odnotowało jednak PiS - 2,4 pkt proc. - co z kolei dziennikarze „Rzeczpospolitej” interpretują jako związane z ogłoszeniem przez PiS Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.
Pomysł z Przemysławem Czarnkiem obliczony na odbicie wyborców Grzegorza Brauna zaczyna przynosić efekty
— ocenili dziennikarze „Rzeczpospolitej”.
Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wykonanie w dniach 27-28 marca metodą CATI na próbie 1067 Polaków.
tkwl/rp.pl
