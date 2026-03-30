PiS z największym wzrostem w SONDAŻU! Dziennikarze "Rzeczpospolitej": Pomysł z Czarnkiem zaczyna przynosić efekty

autor: Fratria
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 32,4 proc. głosów. Z jej obecnych koalicjantów do Sejmu weszłaby tylko Lewica, co nie pozwalałoby na uzyskanie większości sejmowej - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które mogłoby liczyć na  24,5 proc. głosów. Podium zamknęła Konfederacja z wynikiem 13,4 proc.

Dalej znalazła się Lewica, na którą głos chciałby oddać 7,9 proc. badanych, a tuż za nią Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem 7,5 proc. Polaków.

Pozostałe partie pod progiem

Pozostałe partie - w tym koalicjanci KO - nie znalazłyby się w Sejmie. PSL w sondażu uzyskało 4,5 proc. poparcia, Partia Razem 2,9 proc., a Polska 2050 1,8 proc.

5,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Z czego wynikają wzrosty KO i PiS-u?

W tekście „Rzeczpospolitej” zwrócono uwagę na to, że poparcie dla KO względem ostatniego badania wzrosło o 2,3 pkt proc. i powiązano to z wprowadzanym pakietem obniżenia cen paliw CPN. Jeszcze większy wzrost poparcia odnotowało jednak PiS - 2,4 pkt proc. - co z kolei dziennikarze „Rzeczpospolitej” interpretują jako związane z ogłoszeniem przez PiS Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.

Pomysł z Przemysławem Czarnkiem obliczony na odbicie wyborców Grzegorza Brauna zaczyna przynosić efekty

— ocenili dziennikarze „Rzeczpospolitej”.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wykonanie w dniach 27-28 marca metodą CATI na próbie 1067 Polaków.

tkwl/rp.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

