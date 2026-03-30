W styczniu ubiegłego roku opinią publiczną wstrząsnęła informacja, że lewicowy publicysta Jaś Kapela, który uważa się też za poetę, przez rok dostawać będzie literackie stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na… pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce. Łącznie chodziło o 60 tys. zł. Minister kultury Marta Cienkowska w ubiegłorocznej rozmowie z dziennikarzem Polsat News red. Wojciechem Dąbrowskim usprawiedliwiała taką decyzję. Fragment tego wywiadu jest szeroko komentowany dziś, a sam Jaś Kapela zdecydował się obrazić dziennikarza Polsat News. Doczekał się riposty.
Jako matka boska jestem radosna
Lecz gdy się wkurzę to bójcie się chu…
Spadacie do zsypu, nie przyjdzie wiosna,
Najpierw was opluje, potem abortuje
— tak brzmi treść „Piosenki matki boskiej”, stworzonej przez Jasia Kapelę, która została opublikowany rok temu w „Super Expressie”. wówczas Kapela w rozmowie z „SE” podkreślał, iż to wstępna wersja piosenki, a finalna może być inna. Treść tej właśnie piosenki w wywiadzie ze stycznia 2025 roku zacytował minister Cienkowskiej red. Dąbrowski.
Pani minister, jak pani słyszy taki tekst piosenki, to pani jest zachwycona, że te pieniądze naprawdę zostały dobrze wydane?
— pytał wówczas red. Wojciech Dąbrowski.
Nie chciałabym, żeby jakikolwiek polski artysta, bo pan Jan Kapela na przykład współpracuje z Teatrem Powszechnym, tworząc songi, z reżyserami teatralnymi, my o tym zapominamy. Rozumiem, że on zarabia inaczej na życie również. Natomiast bardzo by mi zależało na tym, żeby człowiek, którego krytycy literaccy i eksperci w dziedzinie literatury docenili stypendium, nie musiał zarabiać w inny sposób, tylko rzeczywiście tworząc literaturę
— broniła Kapeli Cienkowska. Wspomniane zarabianie w inny sposób w przypadku Kapeli to m.in. walki w patogalach MMA, uczestnictwo w tzw. freak fightach.
Pani uważa, że to jest dobre literacko?
— dopytywał wówczas dziennikarz.
Wie pan co, ja bym nie chciała dyskutować o gustach
— dalej broniła żenującej twórczości Kapeli Cienkowska.
No właśnie to nie jest kwestia gustu moim zdaniem
— podkreślił red. Dąbrowski.
To jest moim zdaniem kwestia gustu
— obstawała przy swoim minister.
Naprawdę? To znaczy, że ja mogę napisać wszystko, dostanę za to pieniądze i nie będziemy rozmawiać o gustach?
— celnie pytał dziennikarz.
No wie pan, nie. Jeśli pan napisze cokolwiek, to myślę, że nie
— odparła Cienkowska.
Ale jeżeli porównywalnie złego z tym, to dostanę pieniądze?
— dopytywał dziennikarz.
To jest też twórca, poeta i literat, który pisał dla „Krytyki Politycznej”
— wychwalała Kapelę Cienkowska.
Co to ma wspólnego, że pisał dla „Krytyki Politycznej”? To niech mu „Krytyka Polityczna” za to płaci, pani minister, dlaczego z pieniędzy podatnika ma być finansowane takie coś? (…) Chcę porównać. Nauczyciel, który codziennie idzie do pracy, uczy dzieci, zarabia mniej więcej tyle, co pan Jaś Kapela miesięcznie za tego typu swoją twórczość
— podkreślił dziennikarz.
Kapela obraża dziennikarza
Dziś ten fragment rozmowy sprzed ponad roku znów stał się obiektem dyskusji w sieci. W końcu zareagował na niego sam… Jaś Kapela, obrażając dziennikarza Polsat News.
Raz, że “dziennikarz” Wojciech Dąbrowski jest debilem. Tego tekstu nawet nie ma w libretto, wysłałem do dla beki do Superaka. Dwa, że ministra Marta Cienkowska ma sto procent racji. Wielki szacunek i gratulacje za nieoddawanie pola idiocie
— napisał na platformie X Jaś Kapela, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za czasu rządów Koalicji 13 grudnia.
Riposta red. Dąbrowskiego
Panie Kapela, osobiście uważam, że taki z Pana poeta, jak z odkurzacza rakieta, ale musi Pan wiedzieć, że ten wywiad sprzed roku zakończyłem korzystną dla Pana konkluzją. Zaproponowałem, by ministerstwo utrzymało ten grant bezterminowo pod warunkiem, że przestanie Pan rymować
— ripostował red. Wojciech Dąbrowski.
