Zielony Ład się sypie? Unia Europejska złagodzi cele redukcji CO2 dla producentów ciężarówek. Zabiegały o to koncerny motoryzacyjne

Kraje członkowskie UE zatwierdziły dziś złagodzenie przepisów dotyczących limitów emisji dwutlenku węgla dla producentów pojazdów ciężkich. Zabiegały o to koncerny motoryzacyjne. Zmiana ta wejdzie wkrótce w życie i będzie dotyczyć okresu od 2025 do 2029 r.

Decyzja państw stanowi ostateczny krok w procedurze legislacyjnej. Po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE jego zapisy wejdą w życie po 20 dniach i będą obowiązywać od razu we wszystkich krajach członkowskich.

Nowe przepisy nie zmieniają samych celów klimatycznych, przyjętych wcześniej dla pojazdów ciężkich, ale mają dać ich producentom większą elastyczność w dostosowywaniu się do nich. Zgodnie z celami klimatycznymi UE, nowe ciężarówki i autokary powinny w 2025 r. emitować o 15 proc. mniej CO2 w stosunku do 2019 r. W 2030 r. cel ten wyniesie 45 proc., a w 2040 r. - 90 proc.

Zmiana pozwoli producentom gromadzić kredyty w latach poprzedzających wejście w życie bardziej restrykcyjnego celu w 2030 r. Kredyty będą przyzwane za osiągnięcie w tym okresie bardziej ambitnych wskaźników niż te przewidziane w unijnych przepisach.

O taką zmianę zabiegali producenci pojazdów ciężarowych: Volvo Trucks, Daimler Truck, Scania, MAN, Iveco i Ford. W październiku 2025 r. zaapelowali oni o to, by UE zapewniła im większą elastyczność w realizowaniu celów klimatycznych.

Kredyty zostaną wprowadzone dla samochodów ciężarowych o wadze powyżej 16 ton i niektórych kategorii autobusów o wadze powyżej 7,5 tony. Nie będzie to dotyczyć autobusów miejskich, których elektryfikacja jest w UE na zaawansowanym etapie.

W komunikacie prasowym, opublikowanym w poniedziałek, czytamy, że ciężarówki, autobusy i autokary stanowią zaledwie około 2 proc. pojazdów na drogach UE, lecz odpowiadają za ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

