Kraje członkowskie UE zatwierdziły dziś złagodzenie przepisów dotyczących limitów emisji dwutlenku węgla dla producentów pojazdów ciężkich. Zabiegały o to koncerny motoryzacyjne. Zmiana ta wejdzie wkrótce w życie i będzie dotyczyć okresu od 2025 do 2029 r.
Decyzja państw stanowi ostateczny krok w procedurze legislacyjnej. Po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE jego zapisy wejdą w życie po 20 dniach i będą obowiązywać od razu we wszystkich krajach członkowskich.
Nowe przepisy nie zmieniają samych celów klimatycznych, przyjętych wcześniej dla pojazdów ciężkich, ale mają dać ich producentom większą elastyczność w dostosowywaniu się do nich. Zgodnie z celami klimatycznymi UE, nowe ciężarówki i autokary powinny w 2025 r. emitować o 15 proc. mniej CO2 w stosunku do 2019 r. W 2030 r. cel ten wyniesie 45 proc., a w 2040 r. - 90 proc.
Zmiana pozwoli producentom gromadzić kredyty w latach poprzedzających wejście w życie bardziej restrykcyjnego celu w 2030 r. Kredyty będą przyzwane za osiągnięcie w tym okresie bardziej ambitnych wskaźników niż te przewidziane w unijnych przepisach.
O taką zmianę zabiegali producenci pojazdów ciężarowych: Volvo Trucks, Daimler Truck, Scania, MAN, Iveco i Ford. W październiku 2025 r. zaapelowali oni o to, by UE zapewniła im większą elastyczność w realizowaniu celów klimatycznych.
Kredyty zostaną wprowadzone dla samochodów ciężarowych o wadze powyżej 16 ton i niektórych kategorii autobusów o wadze powyżej 7,5 tony. Nie będzie to dotyczyć autobusów miejskich, których elektryfikacja jest w UE na zaawansowanym etapie.
W komunikacie prasowym, opublikowanym w poniedziałek, czytamy, że ciężarówki, autobusy i autokary stanowią zaledwie około 2 proc. pojazdów na drogach UE, lecz odpowiadają za ponad 25 proc. emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym.
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756839-ue-lagodzi-cele-redukcji-co2-dla-producentow-ciezarowek
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.