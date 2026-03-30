Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że rzekomo wobec szefa BBN prof. Sławomira Cenckiewicza toczy się jakieś postępowanie kontrolne, a służby mogą rozważyć powtórzenie procedury ws. dopuszczenia szefa BBN do informacji niejawnych. „Notoryczny kłamca Tomasz Siemoniak” - krótko skomentował wypowiedzi Siemoniaka prof. Cenckiewicz. Szerzej całą sprawę skomentowało BBN.
Trwa postępowanie kontrolne, na etapie sądowym. W kwietniu ma być wyrok sądu administracyjnego drugiej instancji. Służby mogą rozważyć powtórzenie procedury. Ale jest druga przesłanka, niezależna od postępowania sądowego, mianowicie oskarżenia w sprawie ujawnienia tajemnicy planów obrony Polski, co jest wprost przesłanką z ustawy, która mówi, że taka osoba nie ma dostępu. Sytuacja dla pana Cenckiewicza jest bez wyjścia, bo dopiero gdy jedna i druga przesłanka ustaną, to wtedy można wrócić do procedury dostępu poświadczeń, ale wcześniej trzeba przejść całą procedurę, żeby mieć dostęp
— powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Tomasz Siemoniak.
Na pytanie, czy prof. Sławomir Cenckiewicz powinien przestać być szefem BBN, „łaskawie” odpowiedział, że to „decyzja i odpowiedzialność pana prezydenta”.
To decyzja i odpowiedzialność pana prezydenta. Radzimy sobie z przekazywaniem prezydentowi informacji niejawnych, choć to dziwna sytuacja, że szef BBN nie ma dostępu do tajemnic państwowych
— mówił szef MSWiA.
„Notoryczny kłamca”
Prof. Sławomir Cenckiewicz krótko skomentował powyższe wypowiedzi Siemoniaka.
Notoryczny kłamca Tomasz Siemoniak
— napisał prof. Sławomir Cenckiewicz, załączając wpis BBN-u, gdzie szczegółowo odniesiono się do wypowiedzi Siemoniaka.
Pan minister Tomasz Siemoniak wprowadza w błąd - zresztą nie pierwszy raz - opinię publiczną w kwestii poświadczeń bezpieczeństwa Szefa BBN Ministra Sławomira Cenckiewicza
— napisano na profilu BBN-u, po czym skomentowano szereg twierdzeń szefa MSWiA.
Wobec Szefa BBN nie toczy się ŻADNE postępowanie kontrolne;
Jeśli w kwietniu NSA podtrzyma wyrok WSA z 2025 r., który przywrócił prof. Cenckiewiczowi poświadczenia bezpieczeństwa, to służby będą mogły co najwyżej przełknąć to rozstrzygnięcie, a nie - jak twierdzi min. Siemoniak - „rozważać powtórzenie procedury” [dopuszczenia Szefa BBN do informacji niejawnych];
Jeśli wyrok NSA będzie niekorzystny dla Szefa BBN, to będzie on pozbawiony poświadczeń bezpieczeństwa i tyle;
Nieprawdą jest, jak twierdzi minister-koordynator służb specjalnych, że postawienie Szefa BBN w stan oskarżenia za rzekome „ujawnienie tajemnicy planów obrony Polski” [co jest zresztą kolejnym kłamstwem], jest przesłanką do odmowy wydania mu dostępu do informacji niejawnych. Gdyby min. Siemoniak dobrze znał ustawę regulującą te kwestie - ustawę o ochronie informacji niejawnych - to wiedziałby, że z art. 30 ust. 2 tego aktu prawnego jasno i wprost wynika, że TYLKO skazanie prawomocnym wyrokiem stwarzałoby taką przesłankę
— zanalizowano słowa Siemoniaka na profilu BBN-u.
Kolejny taki głos ministra-koordynatora służb specjalnych, sprzeczny z rzetelnym rozumieniem przepisów prawa w zakresie ochrony informacji, należy uznać za formę nacisku na Naczelny Sąd Administracyjny, który w niedalekiej przyszłości ma wydać wyrok w tej sprawie
— oceniono.
