TYLKO U NAS. Nieoficjalnie: Referendum w Krakowie odbędzie się 24 maja! Udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów

Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa
Jak nieoficjalnie podaje Telewizja wPolsce24, referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się - zebrano bowiem wymaganą liczbę podpisów. Również nieoficjalnie mówi się o dacie 24 maja, a oficjalny komunikat może nastąpić jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Na nic zwalczanie i zohydzanie jednego z najważniejszych narzędzi demokracji! Wszystko wskazuje na to, że prezydent Krakowa Aleksander Miszalski będzie musiał poddać się ocenie mieszkańców. Jak nieoficjalnie podaje Telewizja wPolsce24, w Krakowie odbędzie się referendum ws. odwołania włodarza ze stanowiska.

Referendum już 24 maja?

Komunikat może nastąpić jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi

— poinformował reporter naszej stacji Daniel Machnowski.

Z ustaleń wPolsce24 wynika, że referendum mogłoby odbyć się 24 maja, czyli w Święto Zesłania Ducha Świętego.

Co z oskarżeniami przeciwników referendum, jakoby podpisy na listach dublowały się lub podawano błędne numery PESEL? Takich przypadków jest kilkanaście na ok. 80 tys. podpisów już zweryfikowanych przez KBW. Zresztą to sami inicjatorzy zgłosili ewentualne błędy w podpisach.

