Tusk o cenach paliw: "Na tę informację wszyscy czekaliście". Riposta Morawieckiego: Całe 4 tygodnie, gdy łupiliście Polaków

Zdj. ilustracyjne - tankowanie paliwa / autor: Fratria/X: @donaldtusk/@MorawieckiM
Zdj. ilustracyjne - tankowanie paliwa / autor: Fratria/X: @donaldtusk/@MorawieckiM

Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym przypomina o maksymalnych cenach paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. „Na tę informację wszyscy czekaliście” - powiedział, dodając na końcu „Robimy, nie gadamy”. Z tym że najpierw nie było „robienia”, tylko „gadanie” o „tym drugim Donaldzie”, a dopiero pod presją opinii publicznej rząd przedstawił propozycje. „Całe 4 tygodnie, w trakcie których łupiliście Polaków na każdym tankowaniu!” - przypomniał Mateusz Morawiecki, były premier.

Pod koniec zeszłego tygodnia rząd wreszcie - pod presją opinii publicznej - zapowiedział propozycje mające ulżyć Polakom w obliczu wysokich cen paliw. Sytuacja spowodowana atakiem USA i Izraela na Iran przez kilka tygodni była ignorowana przez władze, a premier Donald Tusk arogancko odsyłał dziennikarzy „do tego drugiego Donalda”, czyli przywódcy USA.

To co, tankujemy?”

Po tym jak premier zapowiedział m.in. pakiet CPN, ustawy w ekspresowym tempie przeszły przez parlament, zostały podpisane przez prezydenta i dopiero kilkanaście godzin później opublikowane w Dzienniku Ustaw. Z jakiego jednak powodu tak długo trzeba było czekać, aż władza podejmie działania? Trudno powiedzieć, lecz Tusk, jak gdyby nigdy nic, obwieścił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych:

Na tę informację wszyscy czekaliście. 95 6,16 zł, 98 6,76 zł, Diesel 7,60 zł. Takie właśnie ceny maksymalne będą obowiązywały od północy na stacjach benzynowych w całej Polsce.

Robimy, nie gadamy. To co, tankujemy?

— dodał.

Doczekał się szybkiej riposty byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Tak Donaldzie - wszyscy czekali: całe 4 tygodnie, w trakcie których łupiliście Polaków na każdym tankowaniu!

— przypomniał.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

