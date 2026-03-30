Kilka dni temu portal Zero.pl ujawnił, że projekt dotyczący rynku aptecznego, który do Sejmu wniósł poseł KO Jerzy Meysztowicz, tak naprawdę napisali lobbyści reprezentujący interesy zagranicznych korporacji. Teraz okazuje się, że od projektu wniesionego przez Meysztowicza odcina się klub Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem sam Meysztowicz wciąż nie ma sobie nic do zarzucenia, a nawet zdecydował się… sam złożyć zawiadomienie do CBA w całej sprawie.
W projekcie wniesionym do Sejmu przez Jerzego Meysztowicza zawarto m.in. dwudziestokrotne podwyższenie limitu aptek, które może posiadać jeden właściciel. Portal Zero.pl w metadanych pliku z projektem ustawy przyniesionej do Sejmu przez posła KO Jerzego Meysztowicza zauważył, że jego autorem jest prawnik Aleksander Olszewski, zaś ostatnim edytującym plik był Mariusz Kisiel ze Związku Aptek Franczyzowych i Pracodawców RP. Teraz klub KO wydał oświadczenie, w którym odciął się od wspomnianego projektu.
Oświadczenie klubu KO
Propozycja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, o której mowa w przestrzeni publicznej, jest indywidualną inicjatywą jednego z parlamentarzystów i nie stanowi inicjatywy Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Projekt nie był przedmiotem konsultacji ani prac w ramach Klubu, w związku z czym nie odzwierciedla jego stanowiska. Klub nie uczestniczył w jego przygotowaniu i odcina się od tej propozycji. Inicjatywy legislacyjne Klubu są wypracowywane wspólnie i wynikają z uzgodnionych decyzji jego członków. W tym przypadku mamy do czynienia z działaniem indywidualnym, za które Klub nie ponosi odpowiedzialności
— to pełna treść oświadczenia KO w całej sprawie.
„Twój własny klub KO się odciął od projektu”
Jureczku Meysztowicz, chyba nie musisz już się pocić nad pismem do CBA. Twój własny klub KO się odciął od projektu, który dotarłeś od lobbystów
— tak poseł PiS i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zareagował na oświadczenie klubu KO.
Meysztowicz… zawiadamia CBA
Tymczasem sam Jerzy Meysztowicz wciąż publicznie się przedstawia jako osoba niewinna w całej sprawie, a - jak stwierdził - by „rozwiać wszelkie wątpliwości” zapowiedział zawiadomienie CBA, by sprawdziło, jak wyglądały prace nad wspomnianym projektem. Jednocześnie polityk stara się uderzyć w PiS, składając również zawiadomienie do CBA odnośnie projektu tzw. apteka dla aptekarza z 2023 roku.
Zawiadamiam CBA! Ja będę spał spokojnie, pytanie czy tak samo będzie u autorów „wrzutki” Apteka dla Aptekarza 2.0?
— napisał na platformie X Jerzy Meysztowicz.
W związku z ostatnimi atakami na moją osobę posła PiS Janusza Cieszyńskiego oraz zaprzyjaźnionych z nim mediów, postanowiłem rozwiać wszelkie wątpliwości. Jutro składam prośbę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, aby sprawdziło, czy podczas pracy Parlamentarnego Zespołu do spraw Regulacji Rynku Aptecznego doszło do jakichś działań o charakterze korupcyjnym
— powiedział poseł KO na nagraniu dołączonym do swojeg wpisu.
Dla pełnej transparentności składam również zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy pracach nad wrzutką PiS-owską, która w 2023 roku zmieniła prawo farmaceutyczne, wprowadziła tak zwaną ustawę apteka dla aptekarza w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych. Łatwo też będzie dojść do tego, kto zarobił na tej zmianie, którą Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uznał za niekonstytucyjną. Wytłumaczę też Państwu na czym polega różnica między zespołem parlamentarnym a komisją. Różnica polega na tym, że na zespołach parlamentarnych dyskutuje się o prawie, natomiast na komisjach sejmowych to się przekłada już bezpośrednio na treść ustaw. Jestem przekonany, że to ja jutro będę spał spokojnie
— dodał.
