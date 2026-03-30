Szokująca analiza działań TSUE! Saryusz-Wolski alarmuje: Likwidują prawo krajowe. Budują centralny system władzy Brukseli!

Jacek Saryusz-Wolski o artykule w "The European Conservative", który analizuje działania TSUE. / autor: Fratria/europeanconservative
„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przygotowuje materialnoprawną podstawę do potencjalnie nieograniczonej ingerencji w prawo państw członkowskich” - pisze w „The European Conservative” dr Marcin Romanowski. W ocenie byłego europosła Jacka Saryusza-Wolskiego to już nie tylko przesuwanie granic zakreślonych w unijnych traktatach, ale wręcz likwidacja krajowego ustawodawstwa i bezprawne przyznawanie sobie przez TSUE kompetencji. Sprawa dotyczy orzeczeń wydawanych wobec Polski i Węgier, które otwierają drogę do budowy scentralizowanego systemu władzy Brukseli.

The European Conservative” przedstawił dziś szokującą analizę działań TSUE, które prowadzą do zbudowania nowego systemu władzy Brukseli. Chodzi o dwa orzeczenia: jedno wydane w grudniu 2025 r. przeciwko Polsce, drugie oczekujące na rozstrzygnięcie, ale wymierzone w Węgry.

TYM RAZEM TSUE JUŻ NIE TYLKO PRZESUWA GRANICE INGERENCJI W PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ON JE WRĘCZ LIKWIDUJE!

„Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przygotowuje materialnoprawną podstawę dla potencjalnie NIEOGRANICZONEJ INGERENCJI W PRAWO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH.

Dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) – jedno wydane w grudniu 2025 roku przeciwko Polsce, drugie oczekujące, ale skierowane przeciwko Węgrom – tworzą spójną i niebezpieczną całość.

Z jednej strony! TRYBUNAŁ PRZYZNAJE SOBIE PRAWO DO OKREŚLANIA ZAKRESU WŁASNYCH KOMPETENCJI! Z drugiej zaś – powołując się bezpośrednio na ogólne zasady zawarte w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) – CZYNI TE  KOMPETENCJE PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONYMI!

W ten sposób tworzy nowy! META INSTRUMENT! służący budowie SCENTRALIZOWANEGO SYSTEMU WŁADZY BRUKSELI!”

— cytuje fragmenty artykułu dr. Marcina Romanowskiego w „The European Conservative” były europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

„27 polityków w togach sędziowskich”

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski pisze, że TSUE przekroczył swoje kompetencje, orzekając, że „Polska naruszyła prawo UE poprzez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zakwestionowały pierwszeństwo prawa UE i jurysdykcję TSUE nad polską konstytucją”.

W ten sposób zostało podważone to, co ma kluczowe znaczenie dla relacji między suwerennym państwem a organizacją międzynarodową. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że z powodu domniemanych nieprawidłowości w powołaniu trzech z piętnastu sędziów, polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia standardów niezależnego i bezstronnego sądu w rozumieniu prawa UE. (…) TSUE nie tylko potwierdził bezwzględny prymat prawa unijnego nad prawem krajowym – w tym konstytucjami krajowymi – ale także przypisał sobie wyłączną kompetencję do określania zakresu kompetencji przyznanych UE, odrzucając jakąkolwiek taką rolę dla krajowych sądów konstytucyjnych

— napisał pozostający na emigracji politycznej na Węgrzech dr Romanowski. Dodał, że w ten sposób „27 polityków w togach sędziowskich, wybranych przez rządy w nieprzejrzystych procedurach, w istocie ogłosiło się suwerennymi wobec 450 milionów obywateli państw członkowskich UE”.

W ocenie prawnika kolejną sprawą, która szeroko otworzy możliwość nieograniczonej ingerencji w prawo krajów członkowskich wspólnoty jest przygotoywane orzeczenie dotyczące Węgier.

W sprawie dotyczącej węgierskiego prawa ochrony dzieci Trybunał przygotowuje zatem materialnoprawną podstawę do potencjalnie nieograniczonej ingerencji w prawo państw członkowskich. Formalne i instytucjonalne podstawy tego zostały już położone w wyroku z 18 grudnia 2025 r. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce ( sprawa C-448/23 )

— czytamy na łamach „The European Conservative” w artykule dr. Marcina Romanowskiego.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

