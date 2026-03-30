Robert Górski, twórca m.in. Kabaretu Moralnego Niepokoju, pytany był przez Roberta Mazurka w Kanale Zero o to, co sympatycznego można powiedzieć o prezydencie Karolu Nawrockim. „Wydaje mi się, że jest sympatyczne to, że nie jest Rafałem Trzaskowskim” - podkreślił satyryk. Górski ocenia, że prezydent Nawrocki potrafi rozmawiać z ludźmi, a w przypadku włodarza stolicy widać jednak pewną barierę „między nim a tak zwanym tłumem”. Artysta pozytywnie wypowiedział się też o dzieciach prezydenta.
Satyryk Robert Górski parodiował zarówno premiera Donalda Tuska, jak i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, a teraz, siłą rzeczy, w swoich skeczach żartuje także z postaci stosunkowo nowych na scenie politycznej - a najważniejszym przykładem jest chyba prezydent Karol Nawrocki. A czy artysta kabaretowy dostrzega w nowym prezydencie coś pozytywnego i sympatycznego?
„Kontakt z ludźmi, taki chyba autentyczny”
O to Górski pytany był w rozmowie z Robertem Mazurkiem na Kanale Zero. Odpowiedź była zapewne dość nieoczywista.
Wydaje mi się, że jest sympatyczne to, że nie jest Rafałem Trzaskowskim. Na przykład taka pierwsza rzecz mi przyszła do głowy. Jest kontakt z ludźmi, taki chyba autentyczny. Czasem wydaje mi się, że potrafi z ludźmi porozmawiać. Jest wiecowy, więc ma taki łatwiejszy z nimi kontakt
— powiedział satyryk.
Dopytywany, czy Rafał Trzaskowski nie umiałby rozmawiać z ludźmi, odparł:
Myślę, że jest w nim pewna taka bariera jednak. Między nim a tak zwanym tłumem.
W ocenie Roberta Górskiego, Nawrocki może mieć „lepszy przelot” z rodakami.
Podoba mi się, że ma psa czy teraz nowego sobie psa załatwili. Te dzieci budzą moją sympatię
— mówił dalej.
Pytany o ataki pod adresem dzieci prezydenta - zwłaszcza najmłodszej córki Kasi, rozmówca Mazurka stwierdził:
To świadczy bardziej o ludziach, którzy to robią niż o tych dzieciach. Przecież dzieci to dzieci.
Ta dziewczynka mnie bardziej rozśmieszyła. Nie wiem, dlaczego od razu co niektórzy ludzie pobiegli wylewać jakieś wiadro pomyj
— dodał.
Górski, w którego programach kabaretowych pojawia się także postać nowego prezydenta, przyznał, że jego również oskarżano o drwiny z 7-letniej Kasi Nawrockiej, choć nie miał takiej intencji.
Małe dziecko pojawiło się zresztą u mnie w skeczu. Dziewczynka zagrała córkę prezydenta, która przyszła do gabinetu taty, żeby zagrać na pianinie. Nie zrobiła nic złego w tym moim skeczu, przeciwnie. Mnie nawet wzruszyła taka postać. Też za to mi tam pisali, no chyba już ultrafanatycy Karola, że to jest wyśmiewanie
— zaznaczył.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756805-gorski-o-prezydencie-sympatyczne-ze-nie-jest-trzaskowskim
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.