Unia Europejska i Australia zakończyły tydzień temu negocjacje umowy o wolnym handlu. Porozumienie handlowe otwiera unijny rynek na towary rolno-spożywcze i daje dostęp UE do surowców krytycznych Australii, które są potrzebne do transformacji energetycznej, niezbędne głównie dla niemieckiego przemysłu. Minister rolnictwa Stefan Krajewski rozmawia dziś w Brukseli o klauzulach ochronnych. „Wołowina, jagnięcina to są te produkty najbardziej wrażliwe” - powiedział dziennikarzom Krajewski.
Manewr z klauzulami ochronnymi, które nie znajdują się w umowie UE-Mercosur jest dziś powtarzany przy umowie UE-Australia. Ma to uspokoić rolników, którzy obawiają się nieuczciwej konkurencji i upadłości. Klauzule, które nie obowiązują krajów Mercosur, zapewne nie będą także obowiązywać Australii, ponieważ są wewnętrzną unijną regulacją. Tydzień temu UE zakończyła negocjowanie umowy o wolnym handlu. W Brukseli jest dziś minister rolnictwa Stefan Krajewski, który spotyka się z szefami resortów innych krajów.
Sektor wołowiny najbardziej narażony
Jak powiedział dziennikarzom Krajewski rozmowy toczą się wokół klauzul chroniących sektor wołowiny w umowie UE-Australia. Wszystko wskazuje na to, że będą one miały taki sam niewidzialny charakter jak przy Mercosur. Krajewski powiedział dziennikarzom w Brukseli, że polscy producenci wołowiny są jedną z grup najbardziej narażonych na skutki działania umowy handlowej UE-Australia.
Wołowina, jagnięcina to są te produkty najbardziej wrażliwe
— powiedział Krajewski pytany o potencjalne negatywne skutki umowy handlowej UE-Australia dla sektora rolnictwa.
Znikające klauzule
Krajewski przekazał też, że Polska prowadzi rozmowy o tym, aby w umowie zostały zawarte klauzule ochronne dla sektora wołowiny.
To jest jeden z naszych postulatów zgłaszanych już od dłuższego czasu do Komisji Europejskiej
— dodał Krajewski.
Podsumowanie
Minister rolnictwa Stefan Krajewski obiecał zaskarżyć umowę handlową z krajami Mercosur, ale tego nie zrobił tego. Donald Tusk jednoznacznie oświadczył, że rząd nie zaskarży jej do TSUE. Wcześniej uspokajano rolników, że mogą liczyć na klauzule ochronne, które mają im pomóc w konkurowaniu z krajami Ameryki Południowej. Klauzule te nie obowiązują jednak krajów Mercosur, a są wewnętrzną regulacją, która nie wiele daje rolnikom. Już teraz są przypadki przedsotania się na rynki krajów UE skażonego mięsa zza oceanu.
Robert Knap/PAP
