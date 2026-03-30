Pan minister [Miłosz] Motyka to nie wiem, czy policzyłby owce na hali, nie mówiąc, jak policzyć ma cenę maksymalną. Już od czwartku podnosili cenę paliwa w hurcie — tak Daniel Obajtek skomentował na X rządowe zapowiedzi obniżki cen paliw. Jak zapowiadał Andrzej Domański, minister finansów mają one spaść nawet o 1,20 zł.
„Podnosili cenę paliwa w hurcie”
Daniel Obajtek przypominał nagły zwrot w działaniach rządu w sprawie obniżki cen paliw w najbliższych dniach.
Miały być takie szybkie obniżki paliw. Błyskawicznie było to procedowane przez Sejm, Senat, błyskawicznie znalazło się u pana prezydenta i błyskawicznie pan prezydent to podpisał
— przypominał europoseł PiS w nagraniu.
Macie te obniżki? Już tak naprawdę ceny paliwa przełożyły się na całe święta.
— podkreślił.
Przytoczył też cytat Miłosza Motyki, który mówił, że „pierwsze obwieszczenie o cenie obowiązującej będą od wtorku”. Szef resortu energetyki, zgodnie z cytatem przytoczonym przez Obajtka, zapowiadał również, że ceny paliwa spadną do 6,60 - 6,80 zł.
Pan minister Motyka to nie wiem, czy policzyłby owce na hali, nie mówiąc, jak policzyć ma cenę maksymalną.
— naigrywał się były prezes Orlenu i argumentował:
Już od czwartku podnosili cenę paliwa w hurcie o 300 zł i sądzę, że nadal będą podnosić. Tak was kiwają. Mamy najwyższe ceny w Europie energii elektrycznej, mamy jedne z wyższych cen gazu.
„To będą najdroższe święta wielkanocne w historii”
Obajtek w swoim wpisie na X przytoczył również wypowiedź Tuska z czasów opozycyjnych.
To będą najdroższe święta wielkanocne w historii (…) Ludzie idą do sklepu i płaczą. Nie mają najmniejszych powodów do radości mimo świąt wielkanocnych. (…) Kiedy odliczyć trzeba każdy grosz, kiedy babcia zastanawia się, czy kupić jakiś drobny prezent wnukom, czy produkty, które mogą starczyć na skromny obiad świąteczny.
— mówił szef PO, gdy u władzy był rząd PiS
Przytoczoną przez użytkownika X wypowiedź, skomentował Jacek Sasin.
Wyjątkowo Donald Tusk nie kłamał (pewnie nieświadomie), choć paradoksalnie zapowiedział czas własnych rządów: to będą najdroższe święta w historii. Tyle że właśnie obecnie - w 2026r.
— napisał poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756789-obajtek-o-cenach-paliw-macie-te-obnizki-podnosza-cene-w-hurcie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.