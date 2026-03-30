„Pacjencie, zapamiętaj: według tej władzy to Ty jesteś dla NFZ, nie NFZ dla Ciebie. Zachorujesz po wyczerpaniu limitu? Pech. Ważne, żeby tabelki się zgadzały. Dla rządzących leczenie to biznes, pacjent to klient, a zdrowie Polaków to koszt do cięcia” - napisał były premier Mateusz Morawiecki na portalu X.
Koalicja 13 Grudnia sprawuje rządy od ponad dwóch lat. Niestety Polska od tego czasu ulega coraz większemu rozkładowi gospodarczemu. Idealnie obrazują to słowa byłego ministra finansów (z czasów pierwszych rządów Donalda Tuska) Jacka Rostowskiego, który wypowiedział pamiętne zdanie: „Pieniędzy nie ma i nie będzie”.
Polacy przeżywają istne déjà vu, ponieważ co chwilę dowiadują się o kolejnych problemach finansowych własnego kraju. Jednym z palących problemów jest sytuacja w NFZ, który na koniec zeszłego roku „zbankrutował”, co zmusiło szpitale do przenoszenia zaplanowanych zabiegów na 2026 rok. Cięcia nie ominęły nawet pacjentów onkologicznych!
Okazuje się, że w ten rok (choć jest to dopiero jego początek) może być jeszcze gorszy pod względem braku funduszy…
„Zachorujesz po wyczerpaniu limitu? Pech”
Pierwszy kwartał jeszcze się nie skończył, a NFZ już na granicy wypłacalności. Rząd twierdzi, że nadwykonania szpitali są „nieuczciwe”. Serio?
— napisał szef EKR Mateusz Morawiecki na portalu X.
Były premier zwrócił się następnie bezpośrednio do Polaków, którzy wymagają opieki medycznej.
Pacjencie, zapamiętaj: według tej władzy to Ty jesteś dla NFZ, nie NFZ dla Ciebie. Zachorujesz po wyczerpaniu limitu? Pech. Ważne, żeby tabelki się zgadzały. Dla rządzących leczenie to biznes, pacjent to klient, a zdrowie Polaków to koszt do cięcia
— dodał.
Donald Tusk jest jak Lord ze Shreka: Zapewne wielu z Was zachoruje, ale to poświęcenie, na które jestem gotów
— zakończył były premier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756788-katastrofa-w-nfz-morawiecki-tusk-jest-jak-lord-ze-shreka
