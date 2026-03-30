Prof. Czarnek wezwał Tuska do błyskawicznego działania. "Żeby Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność"

Na zdjęciu prof. Przemysław Czarnek na rynku przy Hali Targowickiej w Warszawie oraz wpis PiS (screen z X) / autor: PAP/Paweł Supernak/X-PiS (screen)
Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły” - powiedział kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na targu przy Hali Mirowskiej w Warszawie.

Polaków stać na zdecydowanie mniej w czasie Wielkanocy, ze względu na ogromną drożyznę, która wynika z różnych przyczyn. Także z tych, o których mówimy od dłuższego czasu, Z cen paliwa, maksymalnych cen prądu (jednych z największych w Europie), ogrzewania po zimie. To wszystko przekłada się na ceny produktów, jak wyliczył jeden z eksperckich portali, mamy wzrost cen choćby warzyw, w wielu przypadkach nawet po 30 proc. Żywność dziś jest dla wielu niepodstępna. Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach, także obciążenie gigantycznymi rachunkami

— powiedział były minister edukacji.

Ponieważ Donald Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień, to proponujemy, żeby Polakom ulżyć już teraz jeśli chodzi o żywność

— dodał prof. Czarnek.

Następnie przedstawił projekt ustawy, która miałaby obowiązywać do końca 2026 roku.

Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły. W ten sposób zostawilibyśmy w kieszeni Polaków 3 mld zł do końca roku. Drożyzna jest dzisiaj faktem i Polacy chcą interwencji państwa w kryzysowej sytuacji. Mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek

— zakończył kandydat PiS na premiera.

