„Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły” - powiedział kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na targu przy Hali Mirowskiej w Warszawie.
Polaków stać na zdecydowanie mniej w czasie Wielkanocy, ze względu na ogromną drożyznę, która wynika z różnych przyczyn. Także z tych, o których mówimy od dłuższego czasu, Z cen paliwa, maksymalnych cen prądu (jednych z największych w Europie), ogrzewania po zimie. To wszystko przekłada się na ceny produktów, jak wyliczył jeden z eksperckich portali, mamy wzrost cen choćby warzyw, w wielu przypadkach nawet po 30 proc. Żywność dziś jest dla wielu niepodstępna. Ludzie znajdują się w różnych sytuacjach, także obciążenie gigantycznymi rachunkami
— powiedział były minister edukacji.
„Wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu”
Ponieważ Donald Tusk wykazał się zdolnością zwoływania Senatu z dnia na dzień, to proponujemy, żeby Polakom ulżyć już teraz jeśli chodzi o żywność
— dodał prof. Czarnek.
Następnie przedstawił projekt ustawy, która miałaby obowiązywać do końca 2026 roku.
Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły. W ten sposób zostawilibyśmy w kieszeni Polaków 3 mld zł do końca roku. Drożyzna jest dzisiaj faktem i Polacy chcą interwencji państwa w kryzysowej sytuacji. Mamy nadzieję, że również ta nasza presja przyniesie skutek
— zakończył kandydat PiS na premiera.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756784-pis-proponuje-obnizke-vat-na-zywnosc-prof-czarnek-wzywa-tuska
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.