Prezydent Karol Nawrocki, który zakończył wizytę w USA, po powrocie do kraju ma poinformować o działaniach ws. Trybunału Konstytucyjnego. Na złożenie ślubowania czeka sześcioro sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 13 marca.
Podczas dwudniowej, roboczej wizyty w Dallas, w USA, prezydent RP wziął m.in. udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC), na której wygłosił przemówienie. W niedzielę spotkał się z Polonią w Dallas i był to ostatni punkt wizyty.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który towarzyszył prezydentowi w wizycie w USA, był w niedzielę pytany przez dziennikarzy w Dallas, czy prezydent podjął już decyzję w sprawie sędziów TK.
Pan prezydent analizuje tę sytuację
— odparł minister.
Jednocześnie dodał, że nie chce „być w tym momencie czynnikiem uprzedzającym same decyzje prezydenta”.
Wszyscy doskonale wiemy, co mówią przepisy konstytucji, co mówią przepisy ustawy. Żeby móc być sędzią trzeba złożyć ślubowanie wobec prezydenta, więc w tym sensie decyzja prezydenta będzie miała tutaj kluczowe znaczenie
— oświadczył.
Podkreślił, że pomiędzy Kancelarią Prezydenta a Kancelarią Sejmu trwa korespondencja. Dodał, że KPRP „widzi pewne bezprawne, albo pozbawione podstawy prawnej działania”.
I to będzie rzutowało na decyzję finalną pana prezydenta
— powiedział Przydacz.
W jego ocenie, zachowanie większości rządzącej przez ostatnie 1,5 roku „pozostawia wiele do życzenia jeśli chodzi o zasady praworządności”.
W piątek, przed podróżą do USA, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że prezydent poinformuje o swoich działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z USA. Leśkiewicz nie wskazał przy tym konkretnego terminu.
O sprawę ślubowania sędziów TK dziennikarze pytali w sobotę wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. - Według moich informacji poniedziałkowy termin (ślubowania - PAP) jest już nieaktualny - powiedział polityk PSL.
Zaznaczył, był „konsultowany” w tej sprawie i stał na stanowisku, że nie można wymagać od prezydenta odebrania ślubowania od sędziów, „kiedy mamy pełną wiedzę, że jest w Stanach Zjednoczonych, bo to by było trochę niepoważne”.
Dajmy czas prezydentowi na odpowiedź na list marszałka Sejmu. Jeśli nie odpowie, wtedy będzie czas na inne kroki
– dodał Zgorzelski.
Jak zauważył, rola prezydenta w tym wypadku ma charakter głównie formalny, a jego udział ma „charakter pasywny i ceremonialny”.
Stanowisko Tuska
Premier Donald Tusk powiedział, że rząd stoi na stanowisku, iż „prezydent nie ma możliwości wyboru” ws. ślubowania sędziów TK.
To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą
— stwierdził szef rządu.
Wyboru sześciorga sędziów TK, Sejm dokonał 13 marca. Kancelaria prezydenta zwróciła się do marszałka Sejmu o przedstawienie wyjaśnień dotyczących procedowania wyboru sędziów TK. W środę Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie będzie wchodzić w polemikę z KPRP, a korespondencję w tej sprawie uważa za zamkniętą. Zaapelował też do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od sędziów. Natomiast wybrani sędziowie skierowali list do prezydenta z apelem o powiadomienie o możliwym terminie złożenia przez nich ślubowania w jego obecności.
Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta RP ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie Narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”.
PAP/mly
