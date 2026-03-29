Prezydent Karol Nawrocki, podczas spotkania z przedstawicielami Polonii w Dallas podziękował im za to, że „są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej”. Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - powiedział Nawrocki.
Prezydent składa roboczą wizytę w USA, dzisiaj wziął udział w Mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas.
Następnie Karol Nawrocki spotkał się z Polonią i wręczył odznaczenia państwowe. Był to ostatni punkt wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.
Prezydent podkreślił, że polska wspólnota narodowa „oparta jest o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości”.
Zwracając się do odznaczonych osób i pozostałych przedstawicieli Polonii, Nawrocki podziękował im „za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej”.
Prezydent podkreślił też znaczenie współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, wolność jest „pewnym fundamentem działania” obu państw.
Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku
— zauważył Nawrocki.
Przywołał też historię Polaków w Teksasie w I połowie XIX wieku.
Tutaj w Teksasie Polacy także dość szybko zapisali swoje karty (…) podczas wojny 1836 roku, w czasie trzech kolejnych krwawych bitew od Alamo przez Goliad do San Jacinto brali udział także polscy powstańcy listopadowi
— przypomniał prezydent. Przywołał m.in. postać Feliksa Andrzeja Wardzińskiego, mówił także o kolejnych falach polskiej emigracji do USA w XIX i XX wieku.
Zwracając się do odznaczonych osób powiedział, że są „w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej”.
Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - jest ambitna, jest przywiązana do tradycji i do wartości, ale jest też gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku, wyścigu gospodarczym, ekonomicznym czy przemysłu zbrojeniowego
— powiedział prezydent.
Kogo odznaczył prezydent?
Prezydent podczas spotkania odznaczył m.in. Jimmy’ego Mazurkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działalność polonijną.
Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ks. Jacek Wesołowski odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.
