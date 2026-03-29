ZDJĘCIA i WIDEO

Prezydent Nawrocki spotkał się z Polonią w Dallas: "Polska jest gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:

Prezydent Karol Nawrocki, podczas spotkania z przedstawicielami Polonii w Dallas podziękował im za to, że „są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej”. Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - powiedział Nawrocki.

Prezydent składa roboczą wizytę w USA, dzisiaj wziął udział w Mszy świętej w Kościele św. Piotra Apostoła w Dallas.

Następnie Karol Nawrocki spotkał się z Polonią i wręczył odznaczenia państwowe. Był to ostatni punkt wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent podkreślił, że polska wspólnota narodowa „oparta jest o wartości, o język, o wspólne przeżywanie naszej przeszłości i wspólne marzenia o naszej przyszłości”.

Zwracając się do odznaczonych osób i pozostałych przedstawicieli Polonii, Nawrocki podziękował im „za niesienie Polski w sercu i w duszach i za to, że są w istocie ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej”.

Prezydent podkreślił też znaczenie współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, wolność jest „pewnym fundamentem działania” obu państw.

Dusza i atmosfera samego Teksasu jest podobna do naszej wspaniałej ojczyzny. Z jednej strony przywiązanie do wartości tradycyjnych, do historii, a z drugiej strony, czego Teksas jest najlepszym dowodem, otwartość na wyzwania XXI wieku

— zauważył Nawrocki.

Przywołał też historię Polaków w Teksasie w I połowie XIX wieku.

Tutaj w Teksasie Polacy także dość szybko zapisali swoje karty (…) podczas wojny 1836 roku, w czasie trzech kolejnych krwawych bitew od Alamo przez Goliad do San Jacinto brali udział także polscy powstańcy listopadowi

— przypomniał prezydent. Przywołał m.in. postać Feliksa Andrzeja Wardzińskiego, mówił także o kolejnych falach polskiej emigracji do USA w XIX i XX wieku.

Zwracając się do odznaczonych osób powiedział, że są „w istocie obrazem naszej ojczyzny, obrazem Rzeczpospolitej”.

Czuję dumę, że w tak wielu obszarach Polacy potrafią pokazywać, jaka jest także współczesna Polska - jest ambitna, jest przywiązana do tradycji i do wartości, ale jest też gotowa do tego, aby uczestniczyć w wyścigu XXI wieku, wyścigu gospodarczym, ekonomicznym czy przemysłu zbrojeniowego

— powiedział prezydent.

Kogo odznaczył prezydent?

Prezydent podczas spotkania odznaczył m.in. Jimmy’ego Mazurkiewicza Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych oraz działalność polonijną.

Waldemar Biniecki, Krzysztof Gajda, Jolanta Mazewski-Dryden oraz ks. Jacek Wesołowski odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych.

kk/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych