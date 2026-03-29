Dziennikarz Andrzej Stankiewicz nie chciał dzisiaj na antenie Radia ZET poruszyć tematu afery pedofilsko-zoofilskiej w Platformie Obywatelskiej. Prowadzący program przekonywał, że o tak wczesnej porze nie chce obciążać widzów i słuchaczy takim tematem. Okazuje się, o czym przypomniał poseł PiS Radosław Fogiel, że Stankiewicz nie zawsze był taki wrażliwy…
Niedawno wybuchły niebywałe skandale z zoofilią i pedofilią w tle. Zamieszane w nie są osoby powiązane z Koalicją Obywatelską. Dziwnym trafem lewicowo-liberalne media przyjęły taktykę na „milczenie”. Próżno szukać dociekliwych pytań w kierunku ekipy Donalda Tuska, takowe pojawiają się tylko z prawicowej strony medialnej i niezależnych dziennikarzy. Tak też było dzisiaj na antenie Radia ZET. Andrzej Stankiewicz w audycji „7. dzień tygodnia” nie chciał rozmawiać o tym, co działo się w Kłodzku.
Kończymy. Nie będę słuchaczom i widzom o 10 godzinie, a o 9 starego czasu, mówił o tak obrzydliwych rzeczach
— powiedział Stankiewicz podczas porannej rozmowy.
Jak się okazuje, dziennikarz nie zawsze był taki wrażliwy. Radosław Fogiel we wpisie opublikowanym na platformie X, że Stankiewicz w przeszłości bardzo chętnie rozmawiał o pedofilii w tym programie, ale wtedy, kiedy dotyczyła ona Jana Pawła II czy sprawy Jeffrey’a Epsteina.
Kiedy zdaniem red. Stankiewicza nie można rozmawiać o pedofilii, bo jest rano i to obrzydliwe rzeczy? Kiedy sprawa dotyczy działaczy Platformy Obywatelskiej. A kiedy zdaniem red. Stankiewicza można? Kiedy chodzi o pedofilię w Kościele i atak (kłamliwy jak już wiemy) na Jana Pawła II. Kiedy Tusk powołuje komisję ws. Epsteina
— napisał Fogiel.
kk/X
