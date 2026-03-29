Czy polskie MSZ zareaguje na skandal związany z uniemożliwieniem świętowania katolikom Niedzieli Palmowej w Jerozolimie? Wzywa do tego poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, który wskazał, że głos w tej oburzającej sprawie zajął prezydenta Karol Nawrocki. „Już nawet lewicowy premier Hiszpanii zareagował – pytanie dlaczego rząd Tuska śpi?” - napisał.
Czytaj także
Skandal w Jerozolimie
Patriarchat Jerozolimy poinformował, że izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na Mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo.
W minionych dniach kardynał Pizzaballa poinformował, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie odwołano niektóre uroczystości Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie, w tym tradycyjną procesję z Góry Oliwnej w Niedzielę Palmową.
W niedzielę biuro Netanjahu oświadczyło, że działania policji były podyktowane względami bezpieczeństwa, zapewniając, że chrześcijańscy hierarchowie będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego.
Czytaj także
Jabłoński apeluje do MSZ
Głos w tej oburzającej sprawie zabrał już prezydent Karol Nawrocki. Czy doczekamy się również stanowiska polskiego MSZ? Wzywa do tego były wiceminister tego resortu Paweł Jabłoński.
Bardzo mocny głos Prezydenta Karola Nawrockiego w obronie chrześcijan w Ziemi Świętej. Nie może być zgody na to, co robią władze Izraela – to naruszenie wolności wyznania, jednego z podstawowych praw człowieka
— napisał Jabłoński.
Czas na reakcję MSZ. Mam nadzieję że tym razem będzie bardziej zdecydowana niż oststnio, gdy instytucje państwa Izrael oskarżały Polskę o współsprawstwo Holokaustu, a rzecznik MSZ pokornie tłumaczył, że nie oczekujemy przeprosin… Już nawet lewicowy premier Hiszpanii zareagował – pytanie dlaczego rząd Tuska śpi?
— czytamy w dalszej części wpisu.
Reakcja Madrytu
Rząd Hiszpanii potępia „atak na wolność wyznania” w związku z uniemożliwieniem świętowania katolikom Niedzieli Palmowej w miejscach świętych w Jerozolimie – oświadczył premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
(Premier Izraela Benjamin) Netanjahu uniemożliwił katolikom świętowanie Niedzieli Palmowej w miejscach świętych w Jerozolimie. Bez żadnego wyjaśnienia. Bez żadnych powodów ani uzasadnienia
— napisał Sanchez na platformie X.
Według szefa hiszpańskiego rządu to „nieuzasadniony atak na wolność wyznania”. Premier wezwał Izrael do „poszanowania różnorodności wyznań oraz prawa międzynarodowego”.
Sanchez stoi na czele Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) i przewodzi lewicowemu rządowi, który jest silnie skonfliktowany z Izraelem z powodu jego działań w Strefie Gazy i trwającej od 28 lutego wojny z Iranem. Rząd w Madrycie określa atak USA i Izraela na rządzony przez ajatollahów kraj jako „nielegalny”.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756765-czy-msz-zareaguje-na-skandal-w-jerozolimie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.