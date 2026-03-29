„To jest grupa bardzo niebezpieczna. Jeżeli miałaby kiedykolwiek mieć wpływ na rządy, to jest po prostu skrajnie niebezpieczna. Rzadko używam tego słowa, ale te oszołomy, które wypowiadają różne niebezpieczne dziś hasła, jakby dorwały się do władzy… No to jest dramat” - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat NEWS, odnosząc się do środowiska skupionego wokół Grzegorza Brauna. Gość programu „Polityczny WF-u z gościem” przyznał również, że trwają prace nad nowym komitetem wyborczym. „Wiem, że nie ma jeszcze wszystkich graczy ustawionych na linii zawodników” - przyznał.
W trakcie rozmowy pojawił się wątek dot. dwóch Konfederacji. Minister obrony narodowej zaznaczył, że w rozmowach o ewentualnej powyborczej koalicji nie widziałby Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
To jest grupa bardzo niebezpieczna. Jeżeli miałaby kiedykolwiek mieć wpływ na rządy, to jest po prostu skrajnie niebezpieczna. Rzadko używam tego słowa, ale te oszołomy, które wypowiadają różne niebezpieczne dziś hasła, jakby dorwały się do władzy… No to jest dramat
— stwierdził.
Nowy komitet wyborczy
Przy okazji rozmowy o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych pojawił się wątek dot. sondaży. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczył, że „wyborcze sondaże na dwa lata przed wyborami nigdy się jeszcze nie sprawdziły”, ale ich nie bagatelizuje.
Choć nauczyliśmy się wygrywać sondażami, kształt sceny wyborczej określą komitety, które się zarejestrują. Czasem powstaje komitet na ostatniej prostej, który zbiera pulę głosów decydującą o podziale mandatów w okręgach
— zauważył.
Dopytany, czy trwają prace nad takich komitetem, odpowiedział:
Tak. Wiem, że nie ma jeszcze wszystkich graczy ustawionych na linii zawodników.
Prowadzący program - Piotr Witwicki i Marcin Fijołek - nie odpuszczali i dopytywali o to, czy ten gracz będzie miał wolnorynkowy profil.
Może, na pewno samorządowy gracz się przygotowuje. Może też (pójdziemy w sojuszu z nim - red.), my reprezentujemy samorząd w tym parlamencie
— zauważył wicepremier.
kk/Polsat NEWS
