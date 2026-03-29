Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zapewniło, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego. Wcześniej policja izraelska w Niedzielę Palmową zabroniła wstępu do świątyni patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, co wywołało oburzenie - podał portal Times of Israel.
W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego
— poinformowało biuro Netanjahu na platformie X.
Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie Mszy w Bazylice Grobu Pańskiego
— czytamy w oświadczeniu.
Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo
— oświadczył biuro premiera.
Izraelska policja nie pozwoliła wejść na Mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo - poinformował patriarchat Jerozolimy.
W odpowiedzi na incydent, który wywołał falę krytyki Izraela w świecie, biuro premiera Netanjahu poinformowało o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.
Reakcja prezydenta Nawrockiego
Na sytuację zareagował prezydent Karol Nawrocki, który wyraził „zdecydowany sprzeciw” wobec braku zgody na odprawienie Mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak podkreślił, działania izraelskiej policji są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej.
kk/PAP/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756762-zamieszanie-wokol-bazyliki-grobu-panskiego-izrael-odpowiada
