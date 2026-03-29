Kard. Pizzaballa niewpuszczony do Bazyliki Grobu Pańskiego. Biuro Netanjahu reaguje na krytykę: "Nie było w tym żadnych złych intencji"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / autor: Fratria
Premier Izraela Benjamin Netanjahu / autor: Fratria

Biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu zapewniło, że przywódcy chrześcijańscy będą mogli odprawiać Msze w Bazylice Grobu Pańskiego. Wcześniej policja izraelska w Niedzielę Palmową zabroniła wstępu do świątyni patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi, co wywołało oburzenie - podał portal Times of Israel.

W ciągu ostatnich kilku dni Iran wielokrotnie atakował pociskami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie. Podczas jednego z ataków odłamki pocisku spadły kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego

— poinformowało biuro Netanjahu na platformie X.

Dziś, ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo, policja jerozolimska uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze, kardynałowi Pizzaballi, odprawienie Mszy w Bazylice Grobu Pańskiego

— czytamy w oświadczeniu.

Nie było w tym żadnych złych intencji, a jedynie troska o jego (kardynała) bezpieczeństwo

— oświadczył biuro premiera.

Izraelska policja nie pozwoliła wejść na Mszę do Bazyliki Grobu Pańskiego kardynałowi Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo - poinformował patriarchat Jerozolimy.

W odpowiedzi na incydent, który wywołał falę krytyki Izraela w świecie, biuro premiera Netanjahu poinformowało o przygotowaniach planu, który umożliwi przywódcom chrześcijańskim odprawianie nabożeństw w świątyni.

Reakcja prezydenta Nawrockiego

Na sytuację zareagował prezydent Karol Nawrocki, który wyraził „zdecydowany sprzeciw” wobec braku zgody na odprawienie Mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jak podkreślił, działania izraelskiej policji są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej.

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

