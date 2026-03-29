Prezydent Nawrocki reaguje na skandal w Jerozolimie! "Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku"

Prezydent Nawrocki reaguje na skandal w Jerozolimie / autor: Fratria
Działania izraelskiej policji, które potępiam, są wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej" - napisał prezydent Karol Nawrocki w serwisie X.

Izraelska policja w Niedzielę Palmową nie pozwoliła wejść na mszę do Bazylki Grobu Pańskiego łacińskiemu patriarsze Jerozolimy kardynałowi Pierbattiście Pizzaballi i kustoszowi Ziemi Świętej ojcu Francesco Ielpo.

Czytaj także

Stanowisko polskiego prezydenta

Na sprawę zareagował prezydent Karol Nawrocki.

Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie Mszy Świętej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Słowa wsparcia kieruje do łacińskiego patriarchy Jerozolimy i wszystkich chrześcijan zamieszkujących w Ziemi Świętej

— wskazał.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, a chrześcijanie przygotowują się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa

— dodał.

— napisał prezydent RP.

— napisał prezydent RP.

Wpis zamieszczony został także w języku angielskim.

Adrian Siwek/PAP/X

