Polski żołnierz doznał lekkich obrażeń podczas wybuchu miny pułapki w Libanie - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że żołnierz został natychmiast objęty opieką medyczną.
Przed chwilą zostałem poinformowany przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zdarzeniu, do jakiego doszło dzisiaj w Libanie. Podczas przemieszczania się pojazdem wojskowym patrolu polskich żołnierzy PKW UNIFIL, doszło do wybuchu miny pułapki. Lekkich obrażeń doznał nasz żołnierz
— napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.
Szef MON dodał, że obrażenia nie zagrażają życiu żołnierza.
Komunikat DORSZ
Rodzina żołnierza Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Libanie, który został ranny w wyniku wybuchu miny pułapki, została poinformowana o zdarzeniu
— podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
We wpisie na platformie X podkreślono, że „wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym”.
Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielona jest mu specjalistyczna pomocy medyczna. Żołnierz odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Poszkodowany to podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej
— przekazało Dowództwo.
