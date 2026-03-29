Tusk i Czarzasty oraz stojące za nimi ferajny nie mogą znieść, że mimo atomowych ataków, okropnego hejtu i permanentnej nagonki Polacy prezydenta Nawrockiego lubią i cenią.
Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty co najmniej od 2023 r. czują do siebie miętę. Przewodniczący Nowej Lewicy jest oddany szefowi Koalicji Obywatelskiej równie mocno jak minister edukacji i była szefowa kanapowej Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka. W marcu 2026 r. Tusk i jego naczelny lizus wymyślili metodę wciągania prezydenta w wilcze doły. Wybierają te zawetowane ustawy, którymi można grać na emocjach, a nawet wywoływać histerię.
Strategię wciągania prezydenta w wilcze doły Tusk z Czarzastym przećwiczyli w grudniu 2025 r. na tzw. ustawie łańcuchowej. Rządzący wciskali Polakom kit, że z winy prezydenta Karola Nawrockiego psy będą uwiązane na łańcuchach i będą zimą zamarzać. Nikt się nie przejmował się tym, że „stara” ustawa o ochronie zwierząt w zupełności wystarcza, żeby poprawić los psów i zapobiegać drastycznym praktykom.
Tusk z Czarzastym wykorzystali to, że ustawa łańcuchowa była inicjatywą obywatelską, którą poparło ponad 0,5 mln osób. Gdy prezydent Nawrocki odmówił podpisu z powodu absurdów dotyczących m.in. pomieszczeń dla psów, czyli kojców wielkości kawalerek, rozpętano wojnę o „biedne psy” w mediach, publikując masę zdjęć wychudzonych, zaniedbanych lub chorych zwierząt. Towarzyszyły im tysiące melodramatycznych opowieści o skrzywdzonych psach i zarzuty wobec prezydenta Nawrockiego, że jest do cna pozbawiony empatii, że nie zależy mu na poprawie losu psów. Zapanowała wręcz masowa histeria, pełna prawdziwych i sztucznych łez, radykalnych oskarżeń i wyzwisk wobec głowy państwa. Atmosferę podgrzewał oczywiście sam Donald Tusk, który 2 grudnia 2025 r. na platformie X napisał: „I co ci psy zawiniły”.
Drugi raz wilcze doły na prezydenta Tusk z Czarzastym wykopali przy okazji pierwszego i drugiego weta do ustawy o kryptowalutach (w grudniu 2025 r. i w lutym 2026 r.). I znowu była histeria, epatowanie wielkimi pieniędzmi, aferami i śledztwami, tajemniczym zaginięciem ‘króla kryptowalut’, rzekomym wspieraniem kampanii prezydentów Dudy i Nawrockiego. „Źle to wygląda” – demagogicznie komentował 2 grudnia 2025 r. premier Tusk na portalu X. Atmosferę podgrzał też cyrk w Sejmie, czyli tajne posiedzenie, na którym nic specjalnie tajnego o kryptowalutach nie powiedziano.
Opinia publiczna została podpuszczona, że dzieje się coś strasznego, a premier Tusk wykorzystał jawną część obrad, strasząc: „Czy do was dociera, że w tle są zaginieni ludzie, pranie brudnych pieniędzy, rosyjska kasa?”. Rządząca koalicja przegrała głosowania nad wetami, ale nie chodziło w tym o ustawy, tylko o narzucenie własnej histerycznej narracji, że złe PiS trzyma z przestępcami i z ruskimi.
27 marca 2026 r. sejmowa większość chciała obalić prezydenckie weto do noweli kodeksu karnego, ale to też jej się nie udało. Ale znowu nie chodziło o zmiany w kodeksie. Istotą tej akcji było, żeby rozżaleni, ale też zmanipulowani kibice podtrzymali swoje negatywne emocje wobec głowy państwa, które były widoczne na transparentach, jakie pojawiły się na stadionach. Rządzący chcą za wszelką cenę osłabić prezydenta i skłócić z nim różne środowiska. Ale efekty są marne mimo „wielkiego układu” Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. Jak pokazuje najnowsze badanie CBOS, Karol Nawrocki jest politykiem, do którego Polacy mają największe zaufanie – 52 proc., wobec 38 proc. dla premiera Tuska i 31 proc. dla marszałka Czarzastego.
Praktyka kopania wilczych dołów pod prezydentem przy okazji wetowania niektórych ustaw ma być stosowana coraz częściej mimo mizernych dotychczas efektów. Bez jakiegokolwiek związku z tym, czy weta do tych ustaw miałyby zostać przegłosowane. Chodzi wyłącznie o rozpętywanie histerii, ataki na prezydenta i jego delegitymizowanie. Tusk i Czarzasty oraz stojące za nimi ferajny nie mogą po prostu znieść, że mimo atomowych ataków, okropnego hejtu i permanentnej nagonki Polacy prezydenta Nawrockiego lubią i cenią.
