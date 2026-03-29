W Dzienniku Ustaw po długim czasie oczekiwania w końcu opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.
Jak powiedział PAP szef resortu energii Miłosz Motyka, zgodnie z ustawą, obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się dopiero najwcześniej we wtorek.
Spoźnione działania
Sprawę na antenie Polsat News skomentowała Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji.
Fakt jest taki, że te działania zaproponowane przez polski rząd, przez premiera Donalda Tuska są spóźnione o miesiąc. To znaczy wojna na Bliskim Wschodzie trwa już cztery tygodnie i od wielu tygodni mamy tutaj do czynienia ze wzrostem cen
— wskazała.
Dopiero teraz jest jakakolwiek, jakiekolwiek działanie, jakakolwiek interwencja rządu. Naprawdę przez cztery tygodnie nie było czasu na przygotowanie ustawy?
— pytała.
Sprzeciw Konfederacji
Bryłka została zapytana o to, dlaczego Konfederacja jej partia nie poparła wprowadzenia maksymalnych cen paliw.
Wprowadzenie ceny maksymalnej to jest jedna wielka niewiadoma. To grozi między innymi tym, że nikt nie będzie sprzedawał paliwa powyżej ceny w jakiej ją zakupił. Po prostu to jest coś naturalnego. I teraz to nie zostało poddane żadnym konsultacjom społecznym. Nie wiemy jakie będą jej konsekwencje
— stwierdziła.
Dlatego my jako jedyny klub w polskim sejmie głosowaliśmy przeciwko tej ustawie Ona powoduje drastyczne przejście z gospodarki rynkowej do gospodarki centralnie sterowanej
— powiedziała.
Adrian Siwek/PAP/Polsat News
