„Kończymy. Nie będę słuchaczom i widzom o 10 godzinie, a o 9 starego czasu, mówił o tak obrzydliwych rzeczach” - powiedział prowadzący rozmowę w Radiu ZET Andrzej Stankiewicz, w reakcji na próbę podjęcia tematu skandalu z pedofilią i zoofilią w tle przez byłego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego.
Niedawno wybuchły niebywałe skandale z zoofilią i pedofilią w tle. Zamieszane w nie są osoby powiązane z Koalicją Obywatelską. Dziwnym trafem lewicowo-liberalne media przyjęły taktykę na „milczenie”. Próżno szukać dociekliwych pytań w kierunku ekipy Donalda Tuska, takowe pojawiają się tylko z prawicowej strony medialnej i niezależnych dziennikarzy.
Dziś doszło do znamiennych sytuacji z udziałem Andrzeja Stankiewicza (Radio ZET) i Bogdana Rymanowskiego (Polsat News).
Podejście do rzetelnego dziennikarstwa
Stankiewicz zakończył program w momencie, gdy były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński próbował podjąć temat na antenie radia.
Zupełnie inne podejście do warsztatu dziennikarskiego zaprezentował redaktor Rymanowski, który podczas swojego programu powiedział:
„Niczego nie kryj” – zapewnia Donald Tusk, komentując aferę pedofilską w Kłodzku, w której brała udział była działaczka KO. Jej mąż usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Ona sama za nieudzielenie pomocy córce została skazana na 6,5 roku więzienia. Według premiera Tuska, wykorzystywanie tej sprawy politycznie jest „obleśne”.
Podsumowanie
Zastanawiające jest zachowanie red. Stankiewicza, który mając pod ręką niezbite dowody tego obrzydliwego procederu nie chce podjąć tematu. Stoi to w sprzeczności z jego działaniami z kampanii prezydenckiej, wtedy nie miał żadnych oporów, żeby atakować prezydenta Nawrockiego.
