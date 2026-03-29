Paraliż ws. obniżki cen paliw. Bochenek: Kolejne dni wykorzystują, by łupić Polaków i zasypywać ich dziurę budżetową naszymi pieniędzmi

Bochenek mocno o paraliżu ws. cen paliw / autor: Fratria
Bochenek mocno o paraliżu ws. cen paliw / autor: Fratria

Obniżone stawki wejdą dopiero w życie od poniedziałku (na akcyzę) i wtorku (na VAT)! Miało być od razu, a tu kolejne dni wykorzystują, by łupić Polaków i zasypywać ich dziurę budżetową naszymi pieniędzmi" - napisał w serwisie X Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W Dzienniku Ustaw po długim czasie oczekiwania w końcu opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.

Jak powiedział PAP szef resortu energii Miłosz Motyka, zgodnie z ustawą, obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się dopiero najwcześniej we wtorek.

Szczyt obłudy”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Atakowali prezydenta, sugerując, że będzie wstrzymywał podpisanie ustaw paliwowych, choć sami blokowali ich publikację przez prawie dobę!

— zauważył.

A teraz szczyt obłudy! Myślicie, że Tuskowi i Domańskiemu spieszyło się z obniżką stawek podatków?

— pytał.

Obniżone stawki wejdą dopiero w życie od poniedziałku (na akcyzę) i wtorku (na VAT)! Miało być od razu, a tu kolejne dni wykorzystują, by łupić Polaków i zasypywać ich dziurę budżetową naszymi pieniędzmi

— wskazał.

Adrian Siwek/X/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

