„Obniżone stawki wejdą dopiero w życie od poniedziałku (na akcyzę) i wtorku (na VAT)! Miało być od razu, a tu kolejne dni wykorzystują, by łupić Polaków i zasypywać ich dziurę budżetową naszymi pieniędzmi” - napisał w serwisie X Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
W Dzienniku Ustaw po długim czasie oczekiwania w końcu opublikowane zostały dwie ustawy mające obniżyć ceny paliw. Nowe przepisy pozwolą na ograniczenie wzrostu cen m.in. przez obniżkę akcyzy na paliwo i wprowadzenie ceny maksymalnej. Parlament przyjął ustawy w piątek; tego samego dnia zostały podpisane przez prezydenta.
Jak powiedział PAP szef resortu energii Miłosz Motyka, zgodnie z ustawą, obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane najszybciej w poniedziałek, a ceny na stacjach zmienią się dopiero najwcześniej we wtorek.
„Szczyt obłudy”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Rafał Bochenek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Atakowali prezydenta, sugerując, że będzie wstrzymywał podpisanie ustaw paliwowych, choć sami blokowali ich publikację przez prawie dobę!
— zauważył.
A teraz szczyt obłudy! Myślicie, że Tuskowi i Domańskiemu spieszyło się z obniżką stawek podatków?
— pytał.
Obniżone stawki wejdą dopiero w życie od poniedziałku (na akcyzę) i wtorku (na VAT)! Miało być od razu, a tu kolejne dni wykorzystują, by łupić Polaków i zasypywać ich dziurę budżetową naszymi pieniędzmi
— wskazał.
