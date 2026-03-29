Były poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Protasiewicz odniósł się do roszad personalnych w dolnośląskich strukturach Koalicji Obywatelskiej. Łączona przez dziennikarzy z aferą pedofilii w Kłodzku Monika Wielichowsk została wiceszefową tych struktur. „Obywatelska KO to tak naprawdę Koalicja Obrzydliwców. Wiem, co mówię, bo ich znam. Herszta też” - napisał w mediach społecznościowych trzymiesięczny wicewojewoda dolnośląski.
Na początku marca Michał Jaros dotychczasowy przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku ponownie wygrał wybory na to stanowisko. Pokonał wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską zaledwie 6 głosami. Wielichowska złożyła protest wyborczy, bo z rezultatem głosowania się nie zgadzała. Twierdziła, że podczas głosowania we Wrocławiu nie zapewniono działaczom tajności, a także prowadzono jawną agitację na rzecz konkretnego kandydata. Krajowa Komisja KO protestu jeszcze nie rozpatrzyła, a Wielichowska już wskoczyła do zarządu struktur Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, czyli tam gdzie była do tej pory. Ten pośpieszny „awans” może oznaczać przekreślenie marzeń Wielichowskiej o szefowaniu KO na Dolnym Śląsku. Dlaczego Moinika Wielichowska może już pożegnać się z funkcją przewodniczącej KO na Dolnym Śląsku?
Tak jak przewidziałem: Wielichowska zastępczynią Jarosa, na „ołtarzu kłodzkim” zostanie za to złożona ofiara z Awiżenia, którego nie zaproponowano do zarządu
— napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Marcin Torz, który nagłośnił aferę pedofili z udziałem ówczesnej kłodzkiej działaczki PO Kamili L.
W dalszym ciągu wiceszefem dolnośląskich struktur KO będzie lubinianin Piotr Borys, stronnik Wielichowskiej. Największym przegranym jest Maciej Awiżeń, którego prawdopodobnie odstrzelono w związku z aferą pedofilii zamiast Wielichowskiej - nie ma go w zarządzie. Wielichowska będzie mieć zatem w dalszym ciągu możliwość budowania swojego partyjnego zaplecza w regionie.
Czytaj także
Znam herszta - obrzydliwe
Wicemarszałek Sejmu Wielichowska nie ma dziś dobrej prasy, jest łączona przez media z aferą pedofilską związaną ze skazaną na 6 lat Kamilą L. Miała z nią współpracować w czasie kampanii wyborczej, już po tym, jak Kamila L. usłyszała zarzuty dotyczące pedofilii i zoofilii. Wielichowska do tej pory nie zabrała w tej sprawie głosu, a jej partia nie wymaga od niej publicznego przedstawienia jakichkolwiek wyjaśnień. Sytuację na Dolnym Śląśku skomentował były poseł PO Jacek Protasiewicz, dla którego te roszady są obrzydliwe.
Też mi kara….jacy oni wszyscy są obrzydliwi. I pozbawieni elementarnego poczucia przyzwoitości. O smaku już nie wspominam, bo ś.p. Zbigniew Herbert by się w grobie musiał obrócić.
Obywatelska KO to tak naprawdę Koalicja Obrzydliwców. Wiem, co mówię, bo ich znam. Herszta też
— napisał w mediach społecznościowych były poseł Platformy Obywatelskiej.
Czytaj także
Podsumowanie
Jacek Protasiewicz znany jest z mocnych opinii dotyczących swoich politycznych byłych kolegów. Od 1990 r. był w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, który zakładał m.in. Tusk. Płynnie przeszedł później do Unii Wolności, a w 2002 r. równie płynnie znalazł się Platformie Obywatelskiej, gdzie spędził 14 lat. Był nie tylko posłem PO, ale także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jako europoseł PO. Po zwycięstwie koalicji 13 grudnia - nie udało mu się dostać do Sejmu z list Trzeciej Drogi - nowa władza powierzyła mu funkcję wicewojewody dolnośląskiego, na 3 miesiące. Ze stanowiska wyrzucił go Donald Tusk, o co wnioskował ówczesny wojewoda dolnośląski właśnie Maciej Awiżeń. Poszło o serię obraźliwych wpisów na X. Czy Protasiewicz zna środowisko polityczne, z którego się wywodzi i które dziś krytykuje? Jak mało kto.
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756718-protasiewicz-ko-to-koalicja-obrzydliwcow-znam-ich-herszta
