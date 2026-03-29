Pamiętają Państwo niedowierzanie z jakim spotkała się decyzja resortu kultury, aby przyznać Jasiowi Kapeli roczne stypendium w wysokości 60 tys. na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce? Teraz w końcu ten wybitny artysta zaprezentował nam owoc swoich ciężkich prac, a wszystko to w nowym internetowym show „Nie mam talentu”.
CZYTAJ WIĘCEJ: To nie żart! Jaś Kapela dostał roczne stypendium z resortu kultury. Na co? „Pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce”
Kapela zaprezentował jedną z piosenek stworzoną do musicalu w nowym internetowym show „Nie mam talentu”. Na początku programu słyszymy, że jest to „najbardziej cringowe talent-show”, gdzie grupa atencjuszy prezentuje wątpliwe umiejętności”. No i Jasiu Kapela zaprezentował.
Dziś chciałbym zaśpiewać moją piosenkę z mojego słynnego musicalu o aborcji, gdyż na pewno wiele osób czeka na premierę, a to jeszcze chwilę potrwa, więc dziś będzie przedpremiera jednej z piosenek
— zapowiedział.
Na pytanie jury, jaki jest jego talent, odpowiedział:
Głównym moim talentem jest denerwowanie zj…ów, ale umiem też tańczyć, śpiewać
— przekonywał.
Dostałem 60 tys. o Ministerstwa Kultury, żeby pisać piosenki do musicalu o aborcji i dzisiaj będzie premiera jednej z nich
— zapowiedział.
No i zaczął śpiewać…
Spier…jcie baby, to nie są wasze sprawy
To nie są wasze sprawy, tu trzeba dzieci płodzić,
A nie wam życie słodzić.
Wy worki na spermę, inkubatory bierne,
Spie…ać do roboty, płodzić nowe istoty
Każdy Polak to katolik, kościół mamy w każdej gminie,
Gdy do Boga się nie modlisz, to zapewne jesteś… [niewyraźnie]
Solidarność naszą siłą, twoje dzieci obronimy,
Żadne płody już nie zginą,
Morderczynie pogonimy
— śpiewał Kapela.
Na pytanie, czy rzeczywiście dostał pieniądze z resortu kultury na tę piosenkę i czy ministerstwo ją zaakceptowało, odpowiedział:
Jeszcze się nie rozliczyłem, ale myślę, że zaakceptują.
„Ministerstwo kultury - jesteście dumni?”
W sieci nie mogło zabraknąć komentarzy na temat występu Kapeli.
Jan Kapela dostał 60 tysięcy z Ministerstwa Kultury, by jak sam mówi „pisać piosenki o musicalu do aborcji”. 60 tysięcy złotych - za to można zrobić jakieś 120 kolonoskopii - czyli ważnych badań diagnostycznych które rząd Donalda Tuska chce drastycznie ograniczyć, bo nie ma funduszy
— zwrócił uwagę Adam Czarnecki.
Nie wiem czy kiedykolwiek żyliśmy w głupszym państwie. Jaś Kapela zaprezentował - jak twierdzi - pierwszą piosenkę z musicalu o aborcji, jaki ministerstwo kultury mu poniekąd zleciło. Dostał 60 000 złotych z naszych podatków na taką twórczość. Ministerstwo kultury - jesteście dumni
— napisał Krzysztof Stanowski.
