"To nie są wasze sprawy, tu trzeba dzieci płodzić...". Jaś Kapela w końcu zaprezentował na co miał dostać 60 tys. z ministerstwa kultury!

Jaś Kapela / autor: Fratria/YouTube/ebe ebe
Pamiętają Państwo niedowierzanie z jakim spotkała się decyzja resortu kultury, aby przyznać Jasiowi Kapeli roczne stypendium w wysokości 60 tys. na pisanie piosenek do musicalu o historii zakazania aborcji w Polsce? Teraz w końcu ten wybitny artysta zaprezentował nam owoc swoich ciężkich prac, a wszystko to w nowym internetowym show „Nie mam talentu”.

Kapela zaprezentował jedną z piosenek stworzoną do musicalu w nowym internetowym show „Nie mam talentu”. Na początku programu słyszymy, że jest to „najbardziej cringowe talent-show”, gdzie grupa atencjuszy prezentuje wątpliwe umiejętności”. No i Jasiu Kapela zaprezentował.

Dziś chciałbym zaśpiewać moją piosenkę z mojego słynnego musicalu o aborcji, gdyż na pewno wiele osób czeka na premierę, a to jeszcze chwilę potrwa, więc dziś będzie przedpremiera jednej z piosenek

— zapowiedział.

Na pytanie jury, jaki jest jego talent, odpowiedział:

Głównym moim talentem jest denerwowanie zj…ów, ale umiem też tańczyć, śpiewać

— przekonywał.

Dostałem 60 tys. o Ministerstwa Kultury, żeby pisać piosenki do musicalu o aborcji i dzisiaj będzie premiera jednej z nich

— zapowiedział.

No i zaczął śpiewać…

Spier…jcie baby, to nie są wasze sprawy

To nie są wasze sprawy, tu trzeba dzieci płodzić,

A nie wam życie słodzić.

Wy worki na spermę, inkubatory bierne,

Spie…ać do roboty, płodzić nowe istoty

Każdy Polak to katolik, kościół mamy w każdej gminie,

Gdy do Boga się nie modlisz, to zapewne jesteś… [niewyraźnie]

Solidarność naszą siłą, twoje dzieci obronimy,

Żadne płody już nie zginą,

Morderczynie pogonimy

— śpiewał Kapela.

Na pytanie, czy rzeczywiście dostał pieniądze z resortu kultury na tę piosenkę i czy ministerstwo ją zaakceptowało, odpowiedział:

Jeszcze się nie rozliczyłem, ale myślę, że zaakceptują.

Ministerstwo kultury - jesteście dumni?”

W sieci nie mogło zabraknąć komentarzy na temat występu Kapeli.

Jan Kapela dostał 60 tysięcy z Ministerstwa Kultury, by jak sam mówi „pisać piosenki o musicalu do aborcji”. 60 tysięcy złotych - za to można zrobić jakieś 120 kolonoskopii - czyli ważnych badań diagnostycznych które rząd Donalda Tuska chce drastycznie ograniczyć, bo nie ma funduszy

— zwrócił uwagę Adam Czarnecki.

Nie wiem czy kiedykolwiek żyliśmy w głupszym państwie. Jaś Kapela zaprezentował - jak twierdzi - pierwszą piosenkę z musicalu o aborcji, jaki ministerstwo kultury mu poniekąd zleciło. Dostał 60 000 złotych z naszych podatków na taką twórczość. Ministerstwo kultury - jesteście dumni

— napisał Krzysztof Stanowski.

