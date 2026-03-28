Prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie podczas Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Teksasie. Mówił w nim m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji, partnerstwie polsko-amerykańskim i konieczności obrony cywilizacji chrześcijańskiej. Po wystąpieniu głowa polskiego państwa zebrała gromkie brawa od uczestników konferencji.
Dzisiaj ta cywilizacja jest niestety pod wielką presją nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Słyszymy głosy mówiące nam, że patriotyzm jest czymś, czego należy się wstydzić, że granice nie mają znaczenia, że wiara powinna być wyparta z życia publicznego, że tradycja jest czymś, co się wymazuje. Słyszmy to w USA, słyszymy to po drugiej stronie oceanu w Europie, ale powiem to jasno – naród bez tożsamości, jest narodem bez przyszłości. Jestem pewien, że my w Polsce i tu w USA nie pozwolimy, żeby do tego doszło, bo wiemy coś, co wiele elit zapomniało – wolność nie żyje sama, wolność potrzebuje silnych rodzin, grup społecznych, ludzi, którzy chcą ich bronić
— mówił między innymi prezydent Karol Nawerocki podczas swojego wystąpienia na CPAC.
Zagrożenie ze strony Rosji
Również wiemy, że zagrożenia dla naszego sposobu życia nie są tylko kulturowe, są też geopolityczne. W Europie stoimy przed agresywną Rosją, to reżim, który najeżdża swoich sąsiadów, niszczy miasta, wierzy, że siła daje im prawo, aby dominować nad innymi. Dzisiaj ten sam reżim próbuje mówić światowi, że oni bronią tradycyjnych wartości. To jest kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu, Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody, szanuje godność ludzką
— dodała głowa polskiego państwa.
Wyraźnie widać było, że wystąpienie polskiego prezydenta spodobało się uczestnikom amerykańskiej konferencji. Po zakończonym przemówieniu na sali rozległa się burza oklasków.
