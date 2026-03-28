Prezydent na CPAC: Sojusze powstają w chwilach odwagi. W Afganistanie i Iraku zginęło 66 polskich żołnierzy. Okażmy im szacunek!

autor: PAP/Adam Warżawa
Polska i USA to nie tylko sojusznicy, jesteśmy zbudowani wokół tej samej idei - powiedział podczas konferencji CPAC w Dallas prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że Polska była razem z USA w Afganistanie i Iraku, a to partnerstwo zostało czasami przypieczętowane krwią.

Na wstępnie przemówienia prezydent Nawrocki podkreślił wspólną, polsko-amerykańską historię oraz wkład Polaków w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Gdy Ameryka walczyła o niepodległość, Polacy stali ramię w ramię z wami

— mówił Nawrocki.

Jesteśmy narodami zbudowanymi wokół tej samej idei”

Dodał, że „Polska i Stany Zjednoczone nie są tylko sojusznikami”.

Jesteśmy narodami zbudowanymi wokół tej samej idei, że rząd powinien służyć ludziom, a nie nimi rządzić; że wolność musi być chroniona, a nie zarządzana; że tradycja jest istotna, bo daje znaczenie wolności

— powiedział Nawrocki.

Jesteśmy dwoma narodami, dwa kontynentami, natomiast łączy nas ta sama chrześcijańska cywilizacja

— dodał mówiąc o tym, co łączy Polskę i Stany Zjednoczone.

Jak ocenił, dziś cywilizacja chrześcijańska jest zagrożona nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz.

Ale powiem to jasno, naród bez tożsamości jest narodem bez przyszłości

— podkreślił prezydent RP.

Poświęcenie polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie

Nawrocki mówił też, że „sojusze nie są budowane tylko w salach konferencyjnych i za zamkniętymi drzwiami”.

Powstają na polach walki, są budowane w chwilach odwagi, w chwilach poświęcenia, w tym w trakcie odwagi i ostatecznego poświęcenia, które pokazało 66 polskich żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i Afganistanie

— powiedział Nawrocki.

Staliśmy ramię w ramię w Afganistanie, w Iraku. Czasami to partnerstwo jest spisywane w najsilniejszych możliwych słowach i przez krew

— podkreślił.

Przypomniał, że niedawno prezydent USA Donald Trump pośmiertnie odznaczył sierżanta Michaela Ollisa Medalem Honoru. 24-letni Ollis zginął w 2013 r. w Afganistanie, kiedy zasłonił ciałem rannego żołnierza z Polski Karola Cierpicę. Ollis został też pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP.

Nawrocki zaznaczył, że Polska „pamięta”, „rozumie, co oznacza to poświęcenie” i „wie, że wolność nigdy nie przychodzi za darmo”.

Nie da się zbudować silniejszego sojuszu niż ten. To nie jest polityka. To braterstwo. To właśnie łączy Polskę i USA, nie tylko jako sojuszników, ale jako rodzinę

— powiedział polski prezydent.

Niech Michael Ollis spoczywa w pokoju wiecznym! Niech spoczywa w pokoju 66 polskich żołnierzy, którzy oddali życie w Iraku i Afganistanie, oraz tysiące bohaterów z obu naszych narodów, którzy ponieśli najwyższą ofiarę! Okażmy im wspólnie szacunek!

— wezwał Nawrocki, co wywołało falę oklasków.

