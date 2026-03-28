„Przyjaciele, Amerykanie, patrioci, to jest wielki zaszczyt stać tutaj z Wami w Teksasie, w miejscu, które symbolizuje to, czym Ameryka jest (…). Przynoszę Wam pozdrowienia z Polski, kraju, który wie, ile kosztuje wolność i dlaczego musi zawsze być broniona” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji CPAC.
W tym roku USA będzie celebrowało 250 lat niepodległości. 250 lat temu założyciele USA dokonali dzielnego wyboru, pewnego niepewności – odrzucili kontrolę z daleka, wybrali wolność, odpowiedzialność i suwerenność. Robiąc to zmienili cały świat. Ale powiem Wam coś, co ma dla nas w Polsce duże znaczenie – nie byliście sami w tej walce. Kiedy Ameryka walczyła o niepodległość, Polacy stali ramię w ramię z Wami. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, polscy patrioci, żołnierze wolności walczyli dla niezależności amerykańskiej. Oddali swoje życie tym ideałom, obronie wolności
— przypomniał prezydent Karol Nawrocki.
Jest jeszcze jedna historia, też ważna. Haym Solomon, człowiek urodzony w Polsce, żył w Nowym Yorku. Kiedy Kongresowi Kontynentalnemu kończyły się pieniądze pan Solomon pomógł sfinansować amerykańską rewolucję. Nie walczył mieczem, pistoletem czy armatą, walczą zaufaniem, wiarą w przyszłość wolnego narodu. To jest wszystko cześć naszej wspólnej historii. Polscy bohaterowie nie tylko walczyli w Ameryce, ale pomagali ją zbudować. Przyszli, bo wierzyli w coś prostego, ale silnego – że wolność wszędzie jest warta obrony. Jak tu stoję, mogę powiedzieć z całą pewnością, że ta wiara nadal łączy nasze narody dzisiaj
— zaznaczył prezydent.
Polska i Stany Zjednoczone nie są tylko sojusznikami, jesteśmy narodami zbudowanymi na tych samych ideałach, że rząd powinien służyć ludziom, a nie rządzić nimi. Wolność musi być chroniona, a nie zarządzona. Tradycja ma znaczenie, ponieważ daje znaczenie tej wolności. W Ameryce te pomysły były podzielane przez Waszych założycieli. W Polsce one trwały od stuleci
— podkreślił Karol Nawrocki.
Zagrożenie dla cywilizacji chrześcijańskiej
Prezydent zwrócił uwagę na zagrożenia dla cywilizacji chrześcijańskiej.
Dzisiaj ta cywilizacja jest niestety pod wielką presją nie tylko z zewnątrz, ale także od wewnątrz. Słyszymy głosy mówiące nam, że patriotyzm jest czymś, czego należy się wstydzić, że granice nie mają znaczenia, że wiara powinna być wyparta z życia publicznego, że tradycja jest czymś, co się wymazuje. Słyszmy to w USA, słyszymy to po drugiej stronie oceanu w Europie, ale powiem to jasno – naród bez tożsamości, jest narodem bez przyszłości. Jestem pewien, że my w Polsce i tu w USA nie pozwolimy, żeby do tego doszło, bo wiemy coś, co wiele elit zapomniało – wolność nie żyje sama, wolność potrzebuje silnych rodzin, grup społecznych, ludzi, którzy chcą ich bronić
— mówiła głowa państwa.
„Rosja nie broni konserwatyzmu”
Prezydent wskazał na zagrożenie ze strony Rosji.
Również wiemy, że zagrożenia dla naszego sposobu życia nie są tylko kulturowe, są też geopolityczne. W Europie stoimy przed agresywną Rosją, to reżim, który najeżdża swoich sąsiadów, niszczy miasta, wierzy, że siła daje im prawo, aby dominować nad innymi. Dzisiaj ten sam reżim próbuje mówić światowi, że oni bronią tradycyjnych wartości. To jest kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu, Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. Prawdziwy konserwatyzm szanuje narody, szanuje godność ludzką
— podkreślił Karol Nawrocki.
Siły totalitarne, które chcą zmienić świat na swój obraz nie chcą wolności, ale chcą kontroli. Przed tymi zagrożeniami mamy wybór, aby stać podzieleni, albo żeby stać razem. Polska dokonała swojego wyboru. Stoimy z USA tak jak zawsze to robiliśmy
— zaznaczył.
250 lat temu podczas pierwszej i drugiej wojny światowej, po ataku terrorystycznym z 11 września nie dlatego, że to było łatwe, ale dlatego, że to było odpowiednie, bo Wy wiecie, że sojusze nie są budowane tylko w pokojach konferencyjnych i za zamkniętymi drzwiami. Są budowane na polu bitwy, są budowane w momentach odwagi, są budowane w momentach poświęcenia. Również poświęceniu polskich 66 żołnierzy, którzy zginęli w Iraku i Afganistanie. Polska i USA stali obok siebie nie tylko historycznie (…). Staliśmy razem w Afganistanie, w Iraku. To partnerstwo jest zawarte w najsilniejszy sposób możliwy, krwią
— mówił prezydent.
Konieczność zmiany UE
Chcemy być częścią Unii Europejskiej, wierzę i mam nadzieję, że większość Polaków to podziela
— powiedział Karol Nawrocki. Wskazał jednak, że należy ją zmienić.
Biurokraci podejmują decyzje, które idą przeciwko zdrowemu rozsądkowi i zamiast wspierać Europę osłabiają ją. Mówię o polityce energetycznej, gdzie zmiany idą zbyt szybko. Polityka migracyjna, która nie ochroniła granic. Jest ruch, żeby scentralizować decyzje, odbierając możliwości krajom członkowskim. Widzimy ideologiczne projekty, które odsuwają nas od wartości, które zbudowały nasza chrześcijańską cywilizację, a nie wspierają ją. Wierzę, że Europa i Ameryka są najsilniejsze, kiedy szanują swoje kraje, tradycje, kiedy słuchają swoich ludzi
— zaznaczył prezydent.
Kiedy Polska i Ameryka stoją razem, wolność wygrywa, kiedy mamy odwagę, aby bronić tego, co ma znaczenie, wolność wygrywa. Dziękuję Wam wszystkim, niech Bóg błogosławi Polskę, USA i sojusz między naszymi wspaniałymi narodami
— powiedział na koniec swojego wystąpienia prezydent.
