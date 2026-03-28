Symboliczne zdjęcie! Karol Nawrocki w samolocie F-35. "Do zobaczenia w Polsce". Prezydent odwiedził siedzibę Lockheed Martin Aeronautics

autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent Karol Nawrocki składa dwudniową wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, podczas której m.in. bierze udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Głowa państwa odwiedziła też siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, gdzie produkowane są myśliwce F-35.

Polska podpisała kontrakt na zakup 35 tego typu samolotów w 2020 roku, za czasu rządów PiS. W połowie tego roku pierwsze F-35 mają dotrzeć do Polski.

Prezydent RP Karol Nawrocki składa wizytę w USA, podczas której m. in. odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Tymczasem na profilu samego prezydenta na X pojawiło się zdjęcie głowy państwa w kokpicie samolotu F-35 z wymownym podpisem.

Do zobaczenia w Polsce

— napisał prezydent Karol Nawrocki.

