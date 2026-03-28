Prezydent Karol Nawrocki składa dwudniową wizytę roboczą w Stanach Zjednoczonych, podczas której m.in. bierze udział w Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC). Głowa państwa odwiedziła też siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, gdzie produkowane są myśliwce F-35.
Polska podpisała kontrakt na zakup 35 tego typu samolotów w 2020 roku, za czasu rządów PiS. W połowie tego roku pierwsze F-35 mają dotrzeć do Polski.
Prezydent RP Karol Nawrocki składa wizytę w USA, podczas której m. in. odwiedził siedzibę zakładów Lockheed Martin Aeronautics w Teksasie, specjalizujących się w produkcji myśliwców wielozadaniowych piątej generacji F–35, które już w połowie tego roku stacjonować będą w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku
— poinformowała na platformie X Kancelaria Prezydenta.
Tymczasem na profilu samego prezydenta na X pojawiło się zdjęcie głowy państwa w kokpicie samolotu F-35 z wymownym podpisem.
Do zobaczenia w Polsce
— napisał prezydent Karol Nawrocki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756697-symboliczne-zdjecie-prezydent-nawrocki-w-samolocie-f-35
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.