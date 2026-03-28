Onet twierdzi, że prezydent wzywał generałów "na dywanik" bez wiedzy szefa MON. Kosiniak-Kamysz łagodzi sytuację?

  • Polityka
  • opublikowano:
Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: Fratria
Wszyscy oficerowie zapraszani do prezydenta zawsze występują do mnie o zgodę – powiedział dzisiaj po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że „lojalność generałów jest na najwyższym poziomie”.

Onet.pl podał, że 26 marca po południu w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki spotkał się z generalicją. Miał zwołać to spotkanie bez pytania o zgodę ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dodajmy, ze dziennikarka Edyta Żemła poczyniła dość daleko idącą interpretację, jakoby prezydent wzywał generałów „na dywanik” - dokładnie tak brzmi tytuł. Ma to sugerować napięcia czy już otwarty konflikt między głową państwa a kierownictwem MON.

Szef MON łagodzi sytuację?

Prawda okazała się jednak nieco inna. Na pismach od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), które trafiły bezpośrednio do generałów, widniała adnotacja: „do wiadomości ministra obrony”. Pierwsza część rozmów odbyła się w wąskim gronie w Pałacu Prezydenckim. Dopiero później, na szybko, odbyło się spotkanie w siedzibie BBN, w którym uczestniczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Zaproszenie zostało wystosowane do generałów i do mojej wiadomości. Generałowie zwrócili się do mnie z wnioskiem o pozwolenie, jak zawsze to robią, przekazują informacje. Dobrze wiem, jaki jest ustrój w Polsce. Rozmawiałem z prezydentem dość długo w miniony czwartek na temat konstytucyjnej roli ministra obrony narodowej w czasie pokoju. Zwierzchnictwo prezydenta w czasie pokoju jest realizowane przez ministra obrony narodowej. Tutaj nie ma żadnych odstępstw

— podkreślił na briefingu Kosiniak-Kamysz.

Bardzo daleko idąca lojalność generałów”

Przypomniał, że „ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej jasno i precyzyjnie definiuje, że wszystkie decyzje o charakterze personalnym, strategicznym podejmuje minister obrony narodowej”.

Jest grupa w konstytucji, czterech tak naprawdę dzisiaj stanowisk generalskich, gdzie decyzję o powołaniu podejmuje prezydent, ale jest też potrzebna kontrasygnata premiera w tej sprawie. Wszystko inne w polskiej armii, nawet delegowanie oficerów do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jest biurem pana prezydenta, jest decyzją ministra obrony narodowej. I rozumiem, że nikt nie będzie podważał konstytucyjnego porządku państwa polskiego

— zaznaczył.

Dodał, że cieszy się, że „jest bardzo daleko idąca lojalność generałów wobec zasad państwa i prawa”.

Nic bez wiedzy i bez zaangażowania ministra obrony narodowej w tej sprawie się odbyć nie może

— podkreślił.

Generałowie zawsze występują o zgodę szefa MON

Powtórzył, że „wszyscy oficerowie, generałowie, którzy są zapraszani do prezydenta (…) zawsze występują o zgodę do mnie, czy mogą wziąć udział w takim spotkaniu”.

Jest to bardzo lojalne i zresztą też prawidłowe postępowanie. Rozumiem, że prezydent może rozmawiać, przecież nikt nie będzie ograniczał prawa do rozmowy prezydentowi, ale decyzje będą zapadać przy udziale i z ministrem obrony narodowej, jego głosem stanowiącym, bo tak stanowi konstytucja

— powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, „lojalność generałów jest na najwyższym poziomie”.

Na ile Onetowi chodziło o stworzenie wrażenia konfliktu między Pałacem Prezydenckim a MON, a na ile - o budowanie narracji, w myśl której nie ma „chemii” między wojskiem a prezydentem, czyli Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych?

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych