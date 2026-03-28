„Wszyscy płacimy wysoką cenę za wojny Izraela i USA z Iranem oraz Rosji z Ukrainą. Nie tylko na stacjach benzynowych” - napisał na portalu X premier Donald Tusk, zwracając uwagę, że Polska ma na to odpowiedź - „twarde, ale odpowiedzialne decyzje rządu (SAFE, CPN) i jedność narodu wokół kwestii bezpieczeństwa”. I choć prezydent Karol Nawrocki podpisał wczoraj ustawy obniżające ceny benzyny, a w sprawie SAFE przedstawił własną propozycję, Tusk zaapelował do opozycji, aby „ogarnęła się”. I to tyle, jeśli chodzi o „jedność”.
Prezydent Nawrocki skomplikował wczoraj życie rządowi Donalda Tuska i wspierającym go mediom. Cała ta ekipa szykowała się bowiem na atak w przypadku, gdyby prezydent zawetował ustawy obniżające ceny benzyny. Gdyby zawetował - byłoby źle. Podpisał - też okazało się, że niedobrze, bo podpisał na pokładzie samolotu i opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie.
Rząd natomiast opublikował ustawę w Dzienniku Ustaw… ponad 18 godzin po podpisie prezydenta!
Tusk: Opozycjo, ogarnij się
Premier Donald Tusk przyzwyczaił już Polaków do tego, że jednego dnia wzywa do jedności, a drugiego atakuje opozycję bądź Pałac Prezydencki. Tym razem zmieścił obie te rzeczy w jednym wpisie.
Wszyscy płacimy wysoką cenę za wojny Izraela i USA z Iranem oraz Rosji z Ukrainą. Nie tylko na stacjach benzynowych. Naszą odpowiedzią są twarde, ale odpowiedzialne decyzje rządu (SAFE, CPN) i jedność narodu wokół kwestii bezpieczeństwa. Opozycjo, ogarnij się wreszcie
— podsumował, nawiązując między innymi do reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na pytanie dziennikarza TVN24.
Kiedy miał miejsce atak hakerski na skrzynkę mailową Michała Dworczyka, w tamtym czasie szefa KPRM, kiedy minister Antoni Macierewicz powoływał Wojska Obrony Terytorialnej, a jego następca Mariusz Błaszczak dozbrajał polską armię nowoczesnym, zachodnim sprzętem, a wreszcie - kiedy reżim Łukaszenki przy wsparciu Putina dokonał hybrydowego ataku na granicę polsko-białoruską - ówczesna opozycja na czele z Donaldem Tuskiem jakoś nie była aż tak przekonana o potrzebie jedności w kwestii bezpieczeństwa.
