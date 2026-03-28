„Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł!” - napisał w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Rządzący starali się stworzyć przekaz, że przepisy mające obniżyć ceny paliw nie wchodzą w życie z powodu ich wstrzymania przez prezydenta Karola Nawrockiego. W rzeczywistości jednak, mimo że prezydent podpisał je stosunkowo szybko, to publikacja w Dzienniku Ustaw była przez dłuższy czas opóźniana przez sam rząd.
W tym okresie Orlen podniósł hurtowe ceny – oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześcienny, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześcienny.
„Znowu oszustwo”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł!
— wskazał.
Nie dość, że Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo!
— dodał.
