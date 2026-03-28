Prezes PiS punktuje Tuska ws. cen paliw: "Miała być obniżka, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki!"; "Znowu oszustwo!"

Prezes PiS zareagował na sprawę cen paliw / autor: Fratria
Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł!” - napisał w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Rządzący starali się stworzyć przekaz, że przepisy mające obniżyć ceny paliw nie wchodzą w życie z powodu ich wstrzymania przez prezydenta Karola Nawrockiego. W rzeczywistości jednak, mimo że prezydent podpisał je stosunkowo szybko, to publikacja w Dzienniku Ustaw była przez dłuższy czas opóźniana przez sam rząd.

W tym okresie Orlen podniósł hurtowe ceny – oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześcienny, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześcienny.

Znowu oszustwo”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł!

— wskazał.

Nie dość, że Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. Znowu oszustwo!

— dodał.

Adrian Siwek/X

