„Po ponad 18 godzinach od podpisu Prezydenta Nawrockiego rząd w końcu opublikował ustawy. Presja ma sens” - skomentował szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker na portalu X, odnosząc się do dwóch ustaw mających obniżyć ceny paliw. Rząd opublikował je dziś w Dzienniku Ustaw. Oba akty prawne wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od jutra.
Ustawa zmieniająca m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej wprowadza mechanizm wyliczania maksymalnej ceny paliw, jaka będzie obowiązywać na stacjach. Będzie ona ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
Regulacja przewiduje nakładanie na kluczowych graczy rynkowych codziennego obowiązku informacyjnego względem resortu energii w celu bieżącej aktualizacji stawek.
Cena maksymalna będzie ogłaszana w formie obwieszczenia przez ministra energii i zacznie obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.
W noweli znalazł się również przepis, który umożliwi sprzedawcom oferowanie paliw po cenie niższej od ceny maksymalnej.
Prezydent złożył podpis w dniu otrzymania ustaw
Z kolei nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwi czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Będzie to dotyczyło tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.
W trakcie prac parlamentarnych wiceminister finansów Jarosław Neneman zapewniał, że projekt rozporządzenia obniżającego akcyzę na benzynę o 29 gr na litrze i na olej napędowy o 28 gr na litrze jest już gotowy. Mówił, że gotowy jest także projekt rozporządzenia ws. obniżenia stawki VAT na paliwa.
Według wyliczeń resortu finansów obniżka akcyzy na paliwa kosztować ma budżet 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – 900 mln zł miesięcznie.
Projekty obu ustaw zostały przyjęte przez rząd i wysłane do Sejmu dwa dni temu. Prace nad oba aktami ruszyły w Sejmie jeszcze tego samego dnia. W piątek Sejm uchwalił obie ustawy, następnie poparł je Senat. Jeszcze tego samego dnia akty podpisał prezydent Karol Nawrocki.
Nowe rozwiązania jeszcze przed Wielkanocą
Intencją rządu było, aby nowe rozwiązania zaczęły obowiązywać jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed szczytem wyjazdów świątecznych.
Premier Donald Tusk zapowiadał, że w przypadku stwierdzenia nadmiernych zysków koncernów paliwowych możliwe będzie zastosowanie podatku od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax). Rozwiązanie to miałoby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców przekłada się na nieproporcjonalnie wysokie marże firm.
Szef resortu energii Miłosz Motyka zwracał uwagę, że obecna sytuacja na rynku paliw to największy kryzys od ostatnich 50 lat, co wiąże się z gwałtownym spadkiem podaży surowca na świecie oraz silnym wzrostem cen ropy i paliw.
„Presja ma sens”
Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Po ponad 18 godzinach od podpisu Prezydenta Nawrockiego rząd w końcu opublikował ustawy. Presja ma sens. Dlatego będziemy pilnować ich dalej na każdym etapie. Teraz czas na rozporządzenia!
— skomentował na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/756678-obnizka-cen-paliw-w-dzienniku-ustaw-presja-ma-sens
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.