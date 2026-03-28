„Jestem potwornie zdziwiony faktem, że w sposób tak nagły i szybki przeprowadzono wybór sześciu osób na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prezes TK Bogdan Święczkowski.
Przez dwa lata rządzący blokowali wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, doprowadzając do 6 wakatów na tych stanowiskach. Teraz Sejm głosami koalicji rządzącej hurtowo wybrał sześcioro kandydatów na sędziów TK.
Warto zauważyć, że procedura wyboru sędziego przebiega dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku sędziów podważanych przez obecne władze.
Co z konstytucją?
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Wskazał, że wspólnie z ekspertami spotyka się, aby rozmawiać o kwestiach zapisów konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.
Czy konstytucję trzeba zmieniać, czy pozostawić, czy naprawiać? Niedługo będzie 30 lat, kiedy obowiązuje obecna konstytucja. Jeżeli obserwujemy działania szczególnie obecnej władzy, ale także ten 2015 rok, to możemy powiedzieć, że należałoby się zastanowić, czy i w jaki sposób nie zreformować i zmienić przepisów i zapisów konstytucji w zakresie co najmniej tych dwóch instytucji, ale także w zakresie szeroko pojętej władzy sądowniczej, czy organów wymiaru sprawiedliwości
— mówił.
Oczywiście odpowiedzi mogą być różne i ta dyskusja trwa i możemy się zastanowić
— dodał.
Przykłady z Europy
Prezes TK przekazał, że zlecił swojemu działowi analiz, żeby przygotował szeroką i wnikliwą analizę sytuacji w różnych Trybunałach Konstytucyjnych w całej Europie.
Ostatnio odbyłem bardzo ciekawą rozmowę z prezesem Sądu Najwyższego Albanii, który był przez wiele lat sędzią Trybunału Konstytucyjnego i on stwierdził, że mieli bardzo podobną sytuację i przeprowadzili na początku bodajże 2012 roku reformę konstytucyjną, zmieniając sposób wyboru sędziów do Trybunału, rezygnując z wyboru sędziów tylko i wyłącznie przez parlament i wprowadzili taką zasadę, że Trybunał składa się z dziewięciu sędziów. Trzech sędziów jest wybieranych przez parlament, trzech sędziów jest wskazywanych przez prezydenta, a trzech przez Sąd Najwyższy
— wskazał.
To prowadzi do tego, że zachowana jest równowaga władz, jeżeli chodzi o wybór sędziów do tego najważniejszego konstytucyjnego trybunału czy sądu w rozumieniu władzy sądowniczej
— kontynuował.
Wiele wątpliwości
Bogdan Święczkowski odniósł się także do sprawy wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
Jestem potwornie zdziwiony faktem, że w sposób tak nagły i szybki przeprowadzono wybór sześciu osób na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego
— powiedział.
Wzywałem od momentu, w którym objąłem urząd prezesa Trybunału, czyli od grudnia 2024 roku, żeby sukcesywnie, na indywidualne opróżnione miejsca w trybunale wybierać sędziów. Niestety to się nie stało. Przeprowadzono szybki, nagły wybór sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, kiedy różnego rodzaju organizacje społeczne, także międzynarodowe, wzywały do tego, żeby ten wybór przeprowadzić w sposób transparentny i przejrzysty. Nie stało się tak i budzi to szereg wątpliwości różnego rodzaju ekspertów, fachowców, jak widzimy też pana prezydenta
— dodał.
Adrian Siwek/wPolsce24
