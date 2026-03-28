Według najnowszego sondażu dla „WP”, aż 58,1 proc. wyborców uważa, że Roman Giertych jest obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej. Badanie przeprowadzono kilka dni po ujawnieniu informacji nt. działalności kancelarii Romana Giertycha ws. przeciągania spraw sądowych frankowiczów.
„Wirtualna Polska” spuściła prawdziwą bombę w kwestii Romana Giertycha. Medium ujawniło działania jego kancelarii w kwestii frankowiczów. W sprawę był zamieszany również niejaki Sebastian J. „Foka”, który opóźniał sprawy sądowe, co było korzystne dla szefa Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego.
Kilka dni po opublikowaniu materiału, „WP” zleciło przygotowanie sondażu, gdzie padło pytanie: „Czy Roman Giertych w szeregach KO jest bardziej wzmocnieniem czy obciążeniem dla tego ugrupowania?”
Szczegóły sondażu dla „WP”
Jak wynika z badania United Surveys dla „WP”, aż 58,1 proc. Polaków uważa, że Roman Giertych jest obciążeniem dla ekipy Donalda Tuska (23, 3 proc. odpowiedziało, iż jest „zdecydowanie obciążeniem”, z kolei 34,8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi, że Giertych jest „raczej obciążeniem”).
Zaledwie 21,8 proc. badanych jest zdania, że Giertych jest wzmocnieniem dla Koalicji Obywatelskiej. 20,1 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania.
Wśród wyborców Koalicji 13 Grudnia 34 proc uważa, że Giertych jest obciążeniem. Z kolei wśród zwolenników opozycji takie zdanie wyraża aż 74 proc. badanych. Wśród pozostałych wyborców 63 proc. prezentuje taki sam pogląd.
Badanie wykonano w dniach 20-22 marca br., metodą mix mode online oraz CAWI/CATI (telefonicznie), na próbie 1000 dorosłych Polaków.
