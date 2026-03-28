Nie żyje wieloletni poseł Romuald Ajchler związany z klubem Lewicy i SLD. Miał 77 lat. "Potrafił słuchać, rozmawiać i działać"

autor: Fratria/Adrian Grycuk/CC/Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en
W wieku 77 lat zmarł Romuald Ajchler, były poseł Lewicy, który przez sześć sejmowych kadencji reprezentował północną i zachodnią część województwa wielkopolskiego.

Romuald Ajchler był posłem na Sejm RP II, III, IV, VI, VII i IX kadencji. Polityk przez lata startował z okręgu pilskiego obejmującego północną i zachodnią część Wielkopolski. W ławach sejmowych po raz ostatni zasiadał z ramienia klubu Lewicy, a wcześniej SLD. W wyborach parlamentarnych z 2023 r. nie walczył o reelekcję. Od listopada 2018 r. do końca października 2019 r. był radnym wielkopolskiego sejmiku wojewódzkiego.

Urodził się w styczniu 1949 r. w wielkopolskich Dusznikach. Z zawodu był rolnikiem.

O śmierci Ajchlera na swoich profilach społecznościowych napisali m.in. związani z północną i zachodnią częścią Wielkopolski politycy różnych partii.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski (Nowa Lewica) podkreślił, że zmarły był zasłużonym Wielkopolaninem, energicznym politykiem i samorządowcem oraz rzecznikiem polskiego rolnictwa.

Postać znana i szanowana przez całe dekady. Dziękujemy za lata ciężkiej pracy na rzecz Ojczyzny. Cześć Jego Pamięci!

— napisał Standerski.

Radny wielkopolskiego sejmiku Adam Bogrycewicz (PiS) zaznaczył, że zmarły był „człowiekiem otwartym na dialog, wrażliwym, zaangażowanym i oddanym sprawom publicznym”.

Osobiście zapamiętam Go, jako człowieka, który potrafił słuchać, rozmawiać i działać

— napisał z kolei burmistrz Międzychodu Krzysztof Sobkowski.

PAP/tt

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

